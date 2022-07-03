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    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar

    Selin ardından devam eden temizlik çalışmalarında, çamur içinde kalan Türk bayrağı ve Atatürk posteri komandolar tarafından temizlendi. Öpülen bayrak ve poster, duvara asıldı.
    • 03.07.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 14:32
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    Kastamonu’da etkili olan sağanak sonrası, 27 Haziran’da sel meydana geldi.

    Bozkurt ilçesinin İlişi köyü ile İnebolu ilçesinin Evrenye ve Özlüce köylerinde evler ve iş yerleri toprak, kum, ağaç ve kaya parçaları ile doldu.

    Selin açtığı yaraları sarabilmek için, devletin tüm kurumları seferber edildi.

    Jandarma komando ekipleri, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da selden zarar gören vatandaşların yanında oldu.

    Vatandaşlar, jandarma komando ekiplerine teşekkür ederek çay ve kahvenin yanı sıra meyve ikramında bulundu. Selde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını da doyuran jandarma komando ekipleri, temizliği tamamlanan alanlara yiyecek bıraktı.

    Yürek kabartan sahne...

    Yoğun süren temizlik çalışmalarında, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri çamurun içinde Türk bayrağı ile Atatürk posterinin olduğunu fark edince, ortaya yürek kabartan bir sahne çıktı.

    Öpüp duvara astılar

    Jandarma komando ekipleri, çamurun içinden çıkardıkları Türk bayrağı ile Atatürk posterini yıkayıp öperek iş yerinin duvarına astı.

    Komandoların bu davranışı, büyük takdir topladı.

    Kastamonu’da komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti ViDEO

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #1

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #2

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #3

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #4

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #5

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #6

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #7

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #8

    Komandoların bayrak ve Atatürk hassasiyeti: Sel çamurundan temizleyip duvara astılar #9


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