Eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanan kahraman komandolar, MSB'nin sosyal medya hesabında yer aldı.

Terör ile mücadelede en önemli mimarlardan biri olan jandarma komandolar, üstün eğitimlerle karşı karşıya...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden komandoların nefes kesen o eğitim görüntülerini paylaştı.

"GÖLGEN BİLE TİRETİR DÜŞMANLARINI"

Paylaşıma, "Senin için aşılamayacak dağ, geçilemeyecek engel yoktur. Gölgen bile titretir düşmanlarını, ey şanlı Türk komandosu" notu düşüldü.

İşte o anlar...

Komandoların eğitim görüntüleri VİDEO

