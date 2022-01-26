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Komandoların eğitim görüntüleri
Eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanan kahraman komandolar, MSB'nin sosyal medya hesabında yer aldı.
- İHA
- 26.01.2022 - 17:16
- Güncelleme : 26.01.2022 - 17:25
Terör ile mücadelede en önemli mimarlardan biri olan jandarma komandolar, üstün eğitimlerle karşı karşıya...
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden komandoların nefes kesen o eğitim görüntülerini paylaştı.
"GÖLGEN BİLE TİRETİR DÜŞMANLARINI"
Paylaşıma, "Senin için aşılamayacak dağ, geçilemeyecek engel yoktur. Gölgen bile titretir düşmanlarını, ey şanlı Türk komandosu" notu düşüldü.
İşte o anlar...
Komandoların eğitim görüntüleri VİDEO