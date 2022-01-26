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    Komandoların eğitim görüntüleri

    Eğitimlerle zorlu görevlere hazırlanan kahraman komandolar, MSB'nin sosyal medya hesabında yer aldı.
    • İHA
    • 26.01.2022 - 17:16
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 17:25
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    Komandoların eğitim görüntüleri

    Terör ile mücadelede en önemli mimarlardan biri olan jandarma komandolar, üstün eğitimlerle karşı karşıya...

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden komandoların nefes kesen o eğitim görüntülerini paylaştı.

    "GÖLGEN BİLE TİRETİR DÜŞMANLARINI"

    Paylaşıma, "Senin için aşılamayacak dağ, geçilemeyecek engel yoktur. Gölgen bile titretir düşmanlarını, ey şanlı Türk komandosu" notu düşüldü.

    İşte o anlar...

    Komandoların eğitim görüntüleri VİDEO

    Komandoların eğitim görüntüleri #1

    Komandoların eğitim görüntüleri #2

    Komandoların eğitim görüntüleri #3

    Komandoların eğitim görüntüleri #4


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