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    Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler

    Milli Savunma Bakanlığı, komandoların, binanın duvarından silahla ateş ederek indiği anlara ilişkin eğitim videosunu sosyal medyadan paylaştı.
    • AA
    • 11.12.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 17:03
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    Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) komandoların eğitim görüntülerini yayınladı.

    Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, komandoların kuleye tırmanışı ve kuleden inişi yer aldı.

    "KAHRAMAN KOMANDOLARIMIZIN NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER"

    Paylaşımda, "Kartal olur süzülür gökte, aslan olur kükrer yerde, bir destandır dalga dalga büyür gönüllerde. Kahraman komandolarımızın eğitimlerinden nefes kesen görüntüler..." ifadelerine de yer verildi.

    Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler

    Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler #1

    Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler #2

    Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler #3

    Komandoların eğitimlerinden nefes kesen görüntüler #4

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