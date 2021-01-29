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    Komandoların Hakkari'deki eğitiminden kareler

    Komandoların Hakkari'deki eğitiminden kareler

    MSB, kahraman komandoların kış şartlarında barınma eğitiminden fotoğraflar paylaştı.
    • AA & Ensonhaber
    • 29.01.2021 - 12:13
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 12:33
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    Kahraman Türk askeri, kar-kış demenden terörist avında...

    Henüz 4 binden fazla personelin katıldığı Eren-4 ve Eren-5 operasyonları karlı dağlarda yeni başlamışken, operasyonlarda yer almak için sıra bekleyen diğer personel ise eğitimde.

    "ŞİDDETLİ SOĞUKTA BARINAM EĞİTİMİ"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı personelinin “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi” yaptığını duyurdu.

    Eğitimin başarıyla tamamlandığını belirtden bir sosyal medya paylaşımı yapan MSB, paylaşımda eğitime katılan kahraman komandoların da fotoğraflarına yer verdi.Komandoların Hakkari deki eğitiminden kareler #1

    "KAHRAMANLIĞI İLE KORKAKLIĞI EZEN"

    Paylaşılan karelerde Mehmetçik'in, "Hakkı ödenmez" dedirten, kardan sığınaklarda nasıl hayatta kalıp ihtiyaçlarını karşıladığı görülüyor.

    O tüyleri diken diken eden fotoğraflar "Kahramanlığıyla korkaklığı ezen, zaferini mertlikle yoğuran Komandolarımız zorlu eğitimlerine devam ediyor. Hakkâri’de bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığımızda görevli Komandolarımız, “Şiddetli Soğuklarda Barınma Eğitimi”ni başarıyla gerçekleştirdi." notuyla paylaşıldı.

    Komandoların Hakkari deki eğitiminden kareler #2

    Komandoların Hakkari deki eğitiminden kareler #3

    Komandoların Hakkari deki eğitiminden kareler #4

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