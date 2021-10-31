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Komandoların Teröristle Mücadele tatbikatı
Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı"nın görüntülerini paylaştı.
- İHA
- 31.10.2021 - 16:56
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yurt içinde ve yurt dışında hain teröristlerin peşinde.
Kahraman askerlerimizin hainlere yönelik operasyonları sürerken, personelin operasyonlara hazırlık tatbikatları da devam ediyor.
NEFES KESEN TERÖRİSTLE MÜCADELE TATBİKATI
54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli komandolar, Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, nefes kesen tatbikatın görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan tatbikata ilişkin paylaşımda, "54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda görev alan komandolarımız tarafından Teröristle Mücadele Harekatı Arazi Tatbikatı icra edildi" ifadelerine yer verildi.
Komandoların Teröristle Mücadele tatbikatı VİDEO