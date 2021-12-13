MSB, komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.

Kahraman Mehmetçik, yurt içinde ve dışında teröristlerin tepesine çökmeye devam ederken bir yandan da eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandoların eğitimlerinden görüntü paylaştı.

"YÜRÜ İLERİ KILICIN KESKİN OLSUN"

MSB'nin sosyal medya hesabından komandoların eğitimleri ile ilgili görüntüler paylaşılarak, "Ey mert asker, durma yürü ileri kılıcın keskin, varlığın umut olsun. Daima hazır ve güçlü olan Kahraman Komandolarımız, her türlü hava ve arazi şartlarında eğitimlerine aralıksız devam ediyor." denildi.

Komandoların zorlu eğitiminden görüntüler VİDEO









