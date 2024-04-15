Komedyen Murat Genç, İran'ın İsrail saldırısıyla dalga geçti Genç, İran ile ilgili paylaştığı videosunda izleyenleri güldüren sözlere imza attı. "Müsaitseniz drone saldırısı yapacağız" şeklinde ifadelerin kullanıldığı içerik gündem oldu.

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ensonhaber.com

İran'ın İsrail'e düzenlediği hava saldırıları, sosyal medyada tiye alındı.

İsrail'e yönelik saldırılar sırasında kamikaze insansız hava araçlarının yanı sıra balistik ve seyir füzeleri kullanıldı.

Saldırılar, Tahran tarafından istenen hedeflere ulaşamazken, İran'dan "Başardık. Operasyon tamamlandı." şeklinde açıklamalar geldi. Ardından sosyal medyada birbirinden farklı yorumlar dolaşıma girdi.

O içeriklerden birine imza atan Komedyen Murat Genç, "Müsaitseniz saldıracak!!!" notuyla bir video paylaştı.

"Müsaitseniz drone saldırısı yapacağız"

"İran'ın savaş şekli" başlıklı videoda Genç, şu ifadeleri kullandı:

Alo, İsrail mi? Merhabalar, ben İran. Yarın akşam müsaitseniz size drone saldırısı yapacağız. Lütfen, sıra bizde.



Yarın 18.00 nasıl? 20.00 olmaz. 20.00'de Suriye'yle bir şeyimiz vardı. 18.00'de müsaitseniz öyle bir şey yapıp Suriye'ye geçeceğiz.



Ama bir gün var daha ya. Lübnan he... Dur sorayım. Efendim, İsrail telefonda da... Çok geç haber veriyorsunuz. Böyle olmaz. Hazırlık diyor.

"Ertesi sabah olur mu diyor"

18.00'de Lübnan'a sözleri varmış. Lübnan'a 18.00'de kağıt uçak yapıp atacakmış İsrail'e. Onlarla uğraşacağız diyor. Ertesi sabah olur mu diyor.



Alo, o zaman ertesi sabah saat 05.00... Hem böyle alacakaranlık... Işıklı, eğlenceli bir şey olur.

"İran beddua etse daha çok tutardı"

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