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KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK 2022 güz dönemi başvurusu nasıl yapılır?

KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK 2022 güz dönemi başvurusu nasıl yapılır?

2022 yılının güz dönemi için KOMEK kayıtları bugün başladı. PEki, KOMEK 2022 başvurusu ne zaman yapılır? ASEM kayıt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...