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    KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK 2022 güz dönemi başvurusu nasıl yapılır?

    2022 yılının güz dönemi için KOMEK kayıtları bugün başladı. PEki, KOMEK 2022 başvurusu ne zaman yapılır? ASEM kayıt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...
    • 20.09.2022 - 17:31
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    KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK 2022 güz dönemi başvurusu nasıl yapılır?

    KOMEK 2022-2023 dönemi kurs başvuruları başladı.

    Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu için vatandaşlar detayları merak ediyor.

    20 Eylül itibariyle başlayan kayıtların ne zaman sona ereceği de merak edilenler arasında yer alıyor.

    PEki, KOMEK 2022 başvurusu ne zaman yapılır? ASEM kayıt başvurusu nasıl yapılacak? İşte detaylar...

    KOMEK başvuruları nereden yapılacak?

    KOMEK başvuruları, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları internet sitesi üzerinden yapılacak.

    Başvuru için tıklayınız

    KOMEK dersleri ne zaman başlayacak?

    KOMEK 2022 kursu dersleri 10 Ekimde başlayacak. Dersler 29 Ocak'a kadar güz döneminde sürecek. .

    KOMEK başvuruları ne zaman?

    KOMEK Konya güz dönemi kayıt başvuruları 20 Eylül itibariyle başladı. Kayıtlar 3 Ekim tarihine kadar devam edecek.

    KOMEK kayıtları başladı mı? KOMEK 2022 güz dönemi başvurusu nasıl yapılır? #1


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