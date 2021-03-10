Komiser yardımcılığı sınavı soruşturmasında 51 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılık, komiser yardımcılığına geçiş sınavı öncesinde sorulara erişenlerin yakalanmasını kararlaştırdı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 51 şüphelinin yakalanması kararının alındığı bildirildi.

"YAZILI SINAV ÖNCESİNDE SORULARA ERİŞTİLER"

Açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verilmiştir." denildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği belirtildi.



