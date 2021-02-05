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    Komiserlik sınavı soruşturmasında 48 FETÖ'cü için gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
    • AA
    • 05.02.2021 - 10:07
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    Komiserlik sınavı soruşturmasında 48 FETÖ'cü için gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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