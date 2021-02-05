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- Komiserlik sınavı soruşturmasında 48 FETÖ'cü için gözaltı kararı
Komiserlik sınavı soruşturmasında 48 FETÖ'cü için gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
- AA
- 05.02.2021 - 10:07
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen komiser yardımcılığına geçiş sınavına ilişkin FETÖ soruşturmasında 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
AYRINTILAR GELİYOR.