Komşu yanıyor! Yunanistan’daki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Batı Trakya’nın Dedeağaç şehrinin Melia bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, hızla yayılmaya başladı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın nedeniyle ise İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı.

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İHA

Yunanistan’ın Dedeağaç'ın( Alexandreupoli) Melia bölgesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Bölgede çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayılırken, havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın nedeniyle trafik noktalarında da geçici düzenlemeler yapılırken, yangının şimdilik yerleşim bölgelerini tehdit etmediği açıklandı.

Ekipler ve bölge halkı yangını söndürmek için çalışıyor

Trafikte görüş mesafesinin düşmesiyle İpsala-Dedeağaç Egnatia yolunda trafik geçici olarak kısıtlandı. Çevre köylerin sakinlerinin cep telefonlarına, sivil koruma hattından, yetkililerin yönlendirmelerini takip etmeleri için uyarı mesajı gönderildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre; yangın ekinleri ve ağaçları yakıyor ve hiçbir yerleşim bölgesini tehdit etmezken itfaiye ekipleri, 10 araç, 2 uçak, 1 helikopter ve 34 itfaiye eri yangını söndürmek için çalıştığı, bölge çiftçisinin ise traktörleriyle yangınının ilerlememesi için söndürme çalışmalarına yardım ettiği bildirildi.

Atina'dan heyet gönderildi

Yangın bölgesindeki vatandaşları tahliye için çok sayıda otobüs gönderildiği öğrenildi.

Yunanistan'daki yangının dumanları Edirne’nin Enez ilçesinde de görülmeye başlandı.

Yunanistan yangının çıkış sebebiyle ilgili Atina’dan bir heyetin olayı yerinde incelemek üzere yola çıktığı öğrenildi.