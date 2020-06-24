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    Komünist başkanla teması olan 4 başkana karantina

    Tunceli’de CHP’li 4 belediye başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.
    • İHA
    • 24.06.2020 - 10:48
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    Komünist başkanla teması olan 4 başkana karantina #1

    Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlanan komünist başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı’na katılan 3, başka bir etkinlikte buluşan 1 CHP’li ilçe belediye başkanı, evlerinde karantina uygulamasına alındı.

    3 BAŞKAN BİR HAFTA KARANTİNADA KALACAK

    Bu kapsamda; Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.

    Komünist başkanla teması olan 4 başkana karantina #2(TUNCELİ PERTEK BELEDİYE BAŞKANI RUHAN ALAN)

    Komünist başkanla teması olan 4 başkana karantina #3(TUNCELİ OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL)

    Komünist başkanla teması olan 4 başkana karantina #4(TUNCELİ PÜLÜMÜR BELEDİYE BAŞKANI MÜSLÜM TOSUN)

    Komünist başkanla teması olan 4 başkana karantina #5

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