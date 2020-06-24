Komünist başkanla teması olan 4 başkana karantina

Tunceli’de CHP’li 4 belediye başkanı, koronavirüs testi pozitif çıkan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile temasları olduğu için aileleriyle birlikte evlerinde karantinaya alındı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavisine başlanan komünist başkan olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile Munzur Özgür Aksın Meclisi Toplantısı’na katılan 3, başka bir etkinlikte buluşan 1 CHP’li ilçe belediye başkanı, evlerinde karantina uygulamasına alındı.

3 BAŞKAN BİR HAFTA KARANTİNADA KALACAK

Bu kapsamda; Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı Seyfi Geyik, Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan’ın bir hafta, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’un ise 14 gün evinde karantinada olacağı öğrenildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Başkanlar ve ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğu, şu ana kadar herhangi bir hastalık belirtisi göstermedikleri belirtildi.

(TUNCELİ PERTEK BELEDİYE BAŞKANI RUHAN ALAN)

(TUNCELİ OVACIK BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA SARIGÜL)

(TUNCELİ PÜLÜMÜR BELEDİYE BAŞKANI MÜSLÜM TOSUN)