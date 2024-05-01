Komünistler Taksim'e çıkmak için polise saldırdı: 210 kişi gözaltına alındı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Taksim'e izin verilmediği halde yürümek isteyen ve polislere saldıran 210 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Her yıl olduğu gibi bu yıl yine 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Taksim'de kutlamak isteyenler polise zorluk çıkardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Taksim Meydanı kapatıldı ancak bazı gruplar polise saldırdı.

Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.

Bakan Yerlikaya gözaltı sayısını açıkladı

Yaşanan bu olayların ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak gözaltı sayısını duyurdu.

Bakan Yerlikaya açıklamasında, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır." dedi.

Polisi tebrik etti

Bakan Yerlikaya ayrıca yaptığı bir paylaşımda, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum. Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle." diyerek polis ekiplerine desteğini iletti.