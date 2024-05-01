Komünistler Taksim'e çıkmak için polislere saldırdı: Ayakkabıları dikkat çekti 1 Mayıs'ta Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen sol örgütler ve polisler arasında arbede yaşanırken, polislere saldıran komünistlerin ayaklarında Nike ve Skechers ayakkabıların olması dikkat çekti.

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Her 1 Mayıs gününde olduğu gibi bu sene de sol partilerin tek hedefi Taksim Meydanı oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın talimatıyla Taksim Meydanı'na çıkan tüm yollar kapatıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığınca, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlama programı kapsamında CHP, DEM Parti, DİSK, KESK ve TMMOB'un da aralarında bulunduğu bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri, Saraçhane'de toplandı.

Saraçhane'de toplandılar

CHP Genel Başkanı Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Saraçhane'ye geldi.

Erken saatlerden itibaren güvenlik önlemi alındı

Sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı Pertevniyal Lisesi önünde toplanan, aralarında Türkiye Komünist Hareketi, İlerici Kadınlar Derneği, Türkiye Komünist Partisi, Sol Parti ve Halk-Der'in bulunduğu gruplar, Saraçhane'ye doğru yürüyüşe başladı.

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen bazı siyasi partiler ve sendika üyeleri ile işçi grupları, saat 10.00 sıralarında Saraçhane'de toplandı.

Turistler anlam veremdi

Ellerinde flamalarla gelen gruplar slogan atarken, yoldan geçen yabancı turistlerin de alana toplananları izledikleri görüldü.

Öte yandan, bölgede alınan güvenlik önlemleri kapsamında, çevredeki binalara ve Bozdoğan Kemeri'ne keskin nişancılar konuşlandırıldı.

Aksaray-Beyazıt güzergahında, bazı turistler bavullarıyla yürüyerek otellerine gitmeye çalışırken, esnafın ve çalışanların da bölgedeki iş yerlerine gittikleri gözlendi.

Göstericiler polise taş ve bayrak sopasıyla saldırdı

Konuşmaların ardından bazı siyasi partililer ve sendika üyesi gruplar, Taksim Meydanı'na yürümek üzere harekete geçti.

Yürüyerek Bozdoğan Kemeri'ne ulaşan gruplar, burada polisin barikatıyla karşılaştı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bir süre polis müdürleriyle görüştü. Gruplardaki bazı kişiler, söktükleri kaldırım taşlarını, pet şişeleri polise attı.

Biber gazıyla müdahale edildi

Ellerindeki bayrak sopalarıyla polise saldıran göstericiler, polisin tazyikli su ve biber gazıyla yaptığı müdahaleyle geri çekildi.

Ayaklarında Nike ve Skechers

Göstericilerin polisle arbedesi sürerken bir detay ise dikkat çekti.

Polislere saldıran komünistlerin ayaklarında ABD markası olan Nıke ve Skechers ayakkabıları olması ayrıntı olarak karşımıza çıktı.