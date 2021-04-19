Komünistlerden 1 Mayıs açıklaması: Engellenemez

Pandemi nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde 17 Mayıs'a kadar toplu eylem faaliyetlerine getirilen yasakların 1 Mayıs'ı da kapsaması sonrası komünist partilerden tepki geldi.

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sonrası tedbir için alınan kararlarda meydan, cadde, sokak, yol, park gibi halka açık alanlarda, miting, açıklama, gösteri, yürüyüş, oturma eylemi gibi toplu faaliyet barındıran eylemler yasaklandı.

Emek Partisi (EMEP) Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan da, pandemi nedeniyle 1 Mayıs kutlamaları da dahil il genelindeki tüm eylem ve etkinliklerin 17 Mayıs'a kadar yasaklama kararına tepki gösterdi.

"1 MAYIS ENGELLENEMEZ"

Erkan, partilerinin bütün imkanlarıyla bu mücadelesinde işçilerle beraber olacağını belirterek "1 Mayıs engellenemez" ifadelerini kullandı.

Pandeminin yasak kararına bahane edildiğini, bugüne kadar işçi ve emekçilere karşı silah olarak kullanıldığını ifade eden Erkan "1 Mayıs’ı yasaklayarak aç kalmakla, ölüm tehlikesini göze almak ikilemine sıkıştırdığı Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerin ekmek ve özgürlük taleplerini en kritik anda boğmak isteniyor" dedi.