16 ille bağlantı noktası olan Kömürhan Köprüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, köprü ile Fırat'taki can kayıplarının da azalacağını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, 2014 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Orta Anadolu Ege ve Akdeniz bölgelerini birbirine bağlayacak bir proje başlattı.

16 ili birbirine bağlayacak olan 660 metre uzunluğundaki yeni Kömürhan Köprüsü ve bağlantı tüneli ile yol yapımı tamamlandı.

TASARIMI, TERS Y TİPİ OLARAK SEÇİLDİ

Toplam uzunluğu 5 bin 155 metre olan projede 2 bin 400 metre uzunluğunda çift tüp tünel, bir adet 660 metre gergin eğik kablolu köprü ve bir adet 123 metre uzunluğunda betonarme köprü bulunan yeni Kömürhan Köprüsü, ters Y tipi kule olarak tasarlandı.

ÇELİK MİKTARI, EYFEL KULESİ İLE EŞDEĞER

Eyfel Kulesi’nde kullanılan çelik miktarına eşit olan 7 bin ton çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü’nün kaynak boyunun yaklaşık 450 kilometre, çelik segmentlerin kule bağlantısını sağlayan kablo uzunluğunun ise 853 kilometre olduğu bildirildi.

Kömürhan Köprüsü hizmete açıldı VİDEO

AÇILIŞI, CUMHURBAŞKANI YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ ile Malatya arasında yapılan Kömürhan Köprüsü'nün açılışına telekonferans yöntemiyle katıldı.

DÜNYADA 4'ÜNCÜ EN BÜYÜK PROJE

Kömürhan Köprüsü'nün kendi alanında dünyanın en büyük 4'üncü projesi olma özelliği taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin batı, doğu, kuzey güney aksının en önemli noktalarıdan birini oluşturuyor. Kömürhan Köprüsü kendi alanında dünyanın en büyük 4'üncü projesi olma özelliğini taşıyor." dedi.

Yüzde yüz yerli üretime dikkat çeken Erdoğan, "Tasarımından inşasına kadar yüzde yüz yerlidir. Bu eser ülkemizin mühendislik alanındaki güü ve kabilietlerinin sembollerinden biri olacaktır. Projenin bölgenin kalkınması, gelişmesine büyük katkılar sunacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"FIRAT'IN AZGIN SULARINDA CAN KAYBI OLMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"İnşallah Fırat'ın azgın sularında can kayıpları yaşanmayacak. Bu eser bölgedeki ulaşım yatırımlarından sadece biridir.

Malatya Havalimanı'na yeni bir terminal binası yapıyoruz. Aynı şekilde Elazığ Havalimanı'nı yine büyütüyoruz.

Erdoğan: Fırat'ın azgın sularında can kaybı yaşanmayacak VİDEO





"İLKELERDEN BAHSEDİP, ÜRETİM YAPMAMAYI FELSEFE HALİNE GETİRDİLER"

Ülkemizde sürekli ilkelerden bahsedip hiçbir üretim yapmamayı felsefe haline getirmiş bir zihniyet hala varlığını sürdürmektedir. Bunlar atılan hayırlı adımlardan da rahatsız oluyorlar. Bunlar hukukta, demokraside, özgürlükte Türkiye'nin ilerlemesine tahammül edemezler. Ayasofya'nın açılmasından, başörtüsü konusuna kadar bu habis siyasetin izlerini görüyoruz.

Biz yaptıklarımız ve yamayı taahhüt ettiklerimiz ile öne çıkıyoruz. 2020'de de hizmet siyasetinden taviz vermedik.

Sağlıkta son bir yılda toplam 16 bin yatak kapasiteli 16 hastane ve 10 ek binayı hizmete sunduk.

Fatih Sondaj gemimizin Karadeniz'deki doğal gaz keşfinin sevincini milletimizle birlikte yaşadık. Pek çok tesisin açılışını yaptık.





"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Biz en zor şartlarda bile hizmet ve eser üretmenin peşinden koştuk. Milletimizin özgürülüğü, güvenliği ve refahını güçlendirmek için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. 2023 hedeflerine ulaşana kadar da durmayacağız.

Küresel ve ekonomik sistemin kökten sarsıldığı bir dönemde ülkemizi daha öne çıkarmak için var gücümüzle çalışmamız gerekiyor. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz olacak.





"MİLLETİMİZ BU SENARYOLARA İZİN VERMİYOR"

Ülkemizin yükselişini içeride terör dışarıda yaptırımlarla kesemeyenler proje gündemlerle önümüzü kesmeye çalışmaktadırlar. Hamdolsun milletimiz bu senaryolara izin vermiyor.

İnşallah 2021'i de bir reform yılı haline dönüştüreceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası için gerekli adımları milletimizle birlikte atacağız."

























