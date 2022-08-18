Elazığ ve Malatya illeri arasında yapılan Kömürhan Köprüsü'nden geçen bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti. Vatandaş, "Bize ne konuşma lazım ne algı lazım ize bu hizmet lazım" dedi.

Son 20 yılda ülke genelinde yapılan dev projeler hizmete geçiyor.

Doğusundan, batısına her bölgemizde inşa edilen dev eserle ülkemiz kalkınmaya ve gelişmeye devam ediyor.

Bu projelerden bir tanesi de Elazığ ve Malatya illerini birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü.

Malatya ve Elazığ arasında yolculuk yapan bir vatandaş Kömürhan Köprüsü üzerinde seyrederken o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Yapılan eserlerin rahatlığından vatandaşlar mutlu olurken, bir örnek de bugün Whatsapp hattımıza gelen bir videoyla ortaya konuldu.

"Bize konuşma değil hizmet lazım"

Malatya ve Elazığ arasında ulaşımın eskiden zor yapıldığını söyleyen vatandaş, "AK Parti hükümeti döneminde Elhamdülillah Recep Tayyip Erdoğan, buraya da böyle bir şaheser yaptı. Bu dağları deldi, Malatya ile Elazığ arasını bağladı. Bazen konuşuyorlar ya algıymış şuymuş, bize ne konuşma lazım ne algı lazım bize bu hizmet lazım. Önce vatan." ifadelerini kullandı.

Kömürhan Köprüsü'nden geçen vatandaşın övgüsü

Kömürhan Köprüsü

Kömürhan Köprüsü, Elazığ ile Malatya arasındaki Karakaya Baraj Gölü üzerinde yapımı tamamlanarak 2 Ocak 2021'de hizmete açıldı.

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerine bağlayan güzergahtaki köprü 660 metre uzunluğunda ve 2 bin 400 metre çift tüplü Kömürhan Tüneli'yle 16 ilin kavşak noktası konumunda.

Orta açıklığıyla dünyada 4. sırada

İhtişamlı görüntüsüyle dikkati çeken, yapımında 7 bin ton çeliğin kullanıldığı köprü, ters-y tipi kule olarak planlandı. Köprü, 168,5 metrelik tek pilon ve 380 metrelik orta açıklığıyla dünyada kendi alanında 4. sırada yer alıyor.

Açıldığı günden itibaren milyonlarca aracın geçiş yaptığı köprü, hızlı ve güvenli trafik akışıyla önemli turizm ve ticaret merkezlerine ulaşımda kolaylık sunarken, mevcut mesafeyi 1 kilometre kısaltarak yıllık milyonlarca lira ülke ekonomisine tasarruf sağladı.

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