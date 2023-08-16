Komuta kademesi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura sonrası atanarak göreve başlayan TSK’nın yeni Komuta Kademesi’ni kabul etti.

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ensonhaber.com

Kritik öneme sahip Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı geçtiğimiz hafta düzenlenmişti.

YAŞ kararları, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanmıştı.

YAŞ kararlarının onaylanmasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni dönemdeki komuta kademesi de belirlenmiş oldu.

Yeni dönemde komuta kademesi ise şu şekilde oluştu:

Genelkurmay Başkanı olarak Orgeneral Metin Gürak,

Kara Kuvvetleri Komutanı olarak Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu,

Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak mevcut komutan Oramiral Ercüment Tatılıoğlu,

Hava Kuvvetleri Komutanı olarak ise Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu görev yapacak.

Tören düzenlendi

Bugün ise komuta kademesinde devir-teslim töreni gerçekleştirildi.

Törende emekliye ayrılan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever görevi Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na devretti. Güler, Avsever’e yeni yaşamında sağlık ve mutluluk temennisinde bulunurken, Bayraktaroğlu’na da yeni görevinde başarılar diledi. Güler, bu törenin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığını ziyaret etti.

Güler, emekliye ayrılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görevi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’na devrettiği törene katıldı.

Metin Gürak görevine başladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında gerçekleştirilen devir-teslim törenlerinin ardından Genelkurmay Başkanlığına geçerek Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak'ı ziyaret etti.

Bakan Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Gürak'a yeni görevinde başarılar diledi.

Komuta kademesinden Bakan Güler'e ziyaret

Akşam saatlerinde ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksek Askeri Şura sonrası atanarak bugün göreve başlayan TSK’nın yeni Komuta Kademesi’ni kabul etti.

Kabulde Genelkurmay Başkanı olarak göreve başlayan Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevini bugün devralan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı olarak bugün göreve başlayan Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yer aldı.

Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları, ayrı ayrı Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak görevlerini sürdürecekler.