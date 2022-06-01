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    KONDA'nın genel seçim anketi: İşte son rakamlar

    KONDA'nın genel seçim anketi: İşte son rakamlar

    KONDA tarafından yayınlanan anket sonuçlarında, MHP'nin yüzde 7,5 seviyesinde olduğu görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 17:26
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 17:37
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    Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım başladı...

    2023 yılındaki seçimler için tüm partiler çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

    Son olarak Konda Araştırma Şirketi  de 20-27 Mayıs tarihleri arasında, "Genel Seçim Araştırması"nı gerçekleştirdi.

    Gerçekleştirilen ankette seçmene, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

    5 partinin yarıştığı ankette; zirvede AK Parti yer alırken, en düşük yüzde de MHP'den geldi.

    Ayrıntılı rakamlar ise şöyle;

    AK Parti: % 28,7

    CHP: % 24,7

    İYİ Parti: % 21,7

    HDP: % 12,2

    MHP: % 7,5

    DİĞER % 5,2

    KONDA nın genel seçim anketi: İşte son rakamlar #1


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