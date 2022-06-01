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- KONDA'nın genel seçim anketi: İşte son rakamlar
KONDA'nın genel seçim anketi: İşte son rakamlar
KONDA tarafından yayınlanan anket sonuçlarında, MHP'nin yüzde 7,5 seviyesinde olduğu görüldü.
- Haber Merkezi
- 01.06.2022 - 17:26
- Güncelleme : 01.06.2022 - 17:37
Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım başladı...
2023 yılındaki seçimler için tüm partiler çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.
Son olarak Konda Araştırma Şirketi de 20-27 Mayıs tarihleri arasında, "Genel Seçim Araştırması"nı gerçekleştirdi.
Gerçekleştirilen ankette seçmene, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.
5 partinin yarıştığı ankette; zirvede AK Parti yer alırken, en düşük yüzde de MHP'den geldi.
Ayrıntılı rakamlar ise şöyle;
AK Parti: % 28,7
CHP: % 24,7
İYİ Parti: % 21,7
HDP: % 12,2
MHP: % 7,5
DİĞER % 5,2