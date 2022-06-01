KONDA'nın genel seçim anketi: İşte son rakamlar

KONDA tarafından yayınlanan anket sonuçlarında, MHP'nin yüzde 7,5 seviyesinde olduğu görüldü.

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerine geri sayım başladı...

2023 yılındaki seçimler için tüm partiler çalışmalarına başlarken anket şirketleri de seçmenin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak Konda Araştırma Şirketi de 20-27 Mayıs tarihleri arasında, "Genel Seçim Araştırması"nı gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ankette seçmene, “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

5 partinin yarıştığı ankette; zirvede AK Parti yer alırken, en düşük yüzde de MHP'den geldi.

Ayrıntılı rakamlar ise şöyle;

AK Parti: % 28,7



CHP: % 24,7



İYİ Parti: % 21,7



HDP: % 12,2



MHP: % 7,5



DİĞER % 5,2