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Haber Merkezi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Katanga kentinde, yerel halk dağın çöküşünü alkışlarla izlerken, dağdan kopan dev kaya parçaları ve bakır, kenti neredeyse yerinden sürüklüyordu. O sırada çevredeki insanlar hızla kaçmaya başladı, ancak şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

ZENGİN MADENLER, BATILI ŞİRKETLERİN ELİNDE

Katanga, Afrika'nın en büyük maden yataklarına sahip 450 kilometre uzunluğundaki maden şeridinin son noktasında yer alıyor. Bu bölge, özellikle bakır gibi değerli minerallerle zengin. Ancak bu kaynakların büyük bir kısmı, genellikle İsviçre ve ABD merkezli şirketlerin elinde bulunuyor. İnsan hakları örgütleri, Kongo'nun bu doğal zenginliklerinin yerel halkta kalması gerektiğini vurguluyor.

ÜLKENİN 1 YİLYAR DOLARLIK GELİRİ USULSÜZCE İSVİÇRE'YE AKTARILDI

2022'de, ülkedeki bir maden şirketi, Kongo hükümetine rüşvet vererek yolsuzluk yaparken, Kongo'nun bir milyar dolarlık milli gelirinin İsviçre'ye aktarıldığı tespit edilmişti.