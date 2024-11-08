Konser bütçesi tartışmalarına Mansur Yavaş'tan 'algı operasyonu' yanıtı

Haber Merkezi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği iki konsere ödediği ücretler, belediye meclisinde gündem olmuş ve meclisten tartışma sesleri yükselmişti.

Ayrıca, söz konusu iddiaların gündeme gelmesiyle birlikte kamuoyunda da büyük tepki oluşmuştu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gelen tepkiler sonrası yazılı mesaj yayınlayarak iddialara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SORUŞTURMA VE İNCELEME TAMAMLANMAK ÜZERE

Etkinlik giderleriyle ilgili olarak yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacaklarını bildiren Mansur Yavaş, konser bütçeleri üzerine yapılan soruşturma ve incelemenin tamamlanmak üzere olduğunu bildirdi.

Açıklamasının devamında Yavaş, şu ifadelere yer verdi:

29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 101. yılına özel düzenlediğimiz konser etkinliğinin bütçesi ile ilgili bazı basın yayın organlarında yer alan haberler sonrası başlattığımız soruşturma ve inceleme tamamlanmak üzeredir.

"KALEM KALEM NEREYE NE KADAR HARCANDIĞINI KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ"

Buna ilave olarak 19 Mayıs'ta Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı özelinde düzenlediğimiz bir dizi konser etkinliğinin bütçesiyle ilgili dile getirilen iddialar da soruşturma ve inceleme kapsamına alınmıştır. Kalem kalem nereye ne kadar harcandığını tüm şeffaflığı ile ortaya koyacağımız etkinlik giderleriyle ilgili yakında kapsamlı bilgilendirmeyi kamuoyuyla paylaşacağız.



Şurası bilinmelidir ki bahsedilen rakamların yürütülmeye çalışılan algı operasyonunda iddia edildiği gibi olmadığı açıktır. Gerek iktidar partisine mensup belediyelerin, bakanlıkların ve gerekse bizden önceki döneme ait etkinliklerin giderlerini karşılaştırmalı bir şekilde tek tek ortaya koyacağımızın bilinmesini isteriz.

"BU MİKTARIN TAMAMI SANATÇILARA ÖDENEN ÜCRETLER DEĞİLDİR"

Öncelikle sözü edilen rakamlar, organizasyonların toplam maliyetini yansıtmaktadır ve bu miktarın tamamı sanatçılara ödenen ücretler değildir. Sanatçılara ödenen bedel, organizasyon firmaları tarafından karşılanan toplam maliyetin sadece bir parçasıdır. Kalan tutarlar ise etkinliklerin diğer masraflarını, örneğin; ses düzeni, sahne kurulumu, teknik ekipman, ulaştırma ve diğer organizasyon giderlerini kapsamaktadır.

"KUSURU VE SUÇU OLAN VARSA KİMSENİN ARKASINDA OLMAYACAĞIZ"