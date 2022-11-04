Kontrolden çıkan Çin roketi düştü mü, ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi, nereye düşecek?

Kontrolden çıkan Çin roketi düştü mü, ne zaman düşecek? Çin roketi Türkiye'ye düşer mi, nereye düşecek?

Çin'in kontrolden çıkan roketinin düşüp düşmediği merak ediliyor. 23 ton ağırlığında olduğu bilinen roketin geçtiği rotalar arasında Türkiye ve Yunanistan gibi ülkeler de bulunuyor.

Daha önceki aylarda kontrolden çıkan roketiyle dünyayı endişelendiren Çin'in bir roketi daha kontrolden çıktı. Gelişmenin ardından ülkeler yakın takipte bulunurken, "Çin roketi ne zaman ve nereye düşecek?" sorusu da merak edilmeye başlandı. Peki yeryüzüne yaklaşan Çin roketi düştü mü?

Çin roketi düştü mü?

Çin'in fırlattığı 23 tonluk roketin kontrolden çıkması sonrası dünya vatandaşları beklemeye başladı. Dünya medyası ve pek çok ülke vatandaşı olayı yakından takip ederken, roketin dünyaya doğru düşüşe geçtiği bilinmekte. Birkaç saat içinde yeryüzüne düşeceği bilinen roketin yeri ve konumu sorgulanıyor.

Bugün içerisinde düşmesi bekleniyor

Çin'in kontrolden çıkan roketinin bugün gün içerisinde yeryüzüne düşmesi beklenmekte.

Çin roketi nereye düşecek?

Roketin 10 katlı bir bina yüksekliğinde olduğu biliniyor. Kontrolden çıkan roketin nereye düşeceği ise henüz belli olmazken, tahmini rotalar belli oldu. Roketin rotaları arasında Cezayir, Tunus, Libya, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkeler bulunuyor. Ayrıca Yunanistan ve Türkiye de roketin üzerinden geçtiği rotalar üzerinde bulunuyor. Roketin havada attığı tur sayısına göre ise tahmini koordinatlar anlık olarak değişiklik gösteriyor.

Türkiye veya Yunanistan'a düşme ihtimali de bulunuyor

Ayrıca düşebilecek koordinat ve bölgelerin arasında Yunanistan ve Türkiye'nin (Akdeniz Bölgesi) olduğu da açıklandı.