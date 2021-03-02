Kontrollü normalleşme kapsamında nikahlar kıyılmaya başladı

Koronavirüs vaka sayıları dikkate alınarak hayata geçirilen kontrollü normalleşmeyle birlikte İstanbul'da, saat ve davetli sayısında sınırlama getirilen nikahlar da kıyılmaya başlandı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan yeni kararlar, dün gerçekleşen kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

SINIRLI SAYIDA DAVETLİ VE 1 SAATİ AŞMAMA KURALI

Alınan kararlarların ardından İstanbul'da nikah ve düğün törenleri, bugünden itibaren, davetli sayısı 50 kişiyi geçmemek ve 1 saati aşmamak kaydıyla yapılmaya başladı.

Kontrollü normalleşme sürecinin ilk nikahlarından biri Şişli Evlendirme Dairesi'nde kıyıldı.

NİKAHLAR YENİDEN KIYILMAYA BAŞLANDI

Bülent Demirel ve Aknur Çokürkmez çiftinin nikahı öncesi, davetliler HES kodlarını okutup, ateşleri ölçülerek tek tek salona alındı. Davetliler, hijyen kurallarına uygun olarak hazırlanan salonda birer boşluk bırakacak şekilde oturtuldu.

Nikah memuru Arife Ateşdemir tarafından nikahları kıyılan Demirel ve Çokürkmez çifti, davetlilerin alkışları arasında salondan ayrıldı.