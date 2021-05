Kontrollü normalleşme ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi

17 günlük tam kapanmanın sonuna gelirken milyonlarca vatandaşın gündeminde kontrollü normalleşmenin ne zaman ve nasıl başlayacağı konusu yer alıyor. Peki, Kontrollü normalleşme ne zaman başlayacak?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan kesintisiz sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

Adım adım 17 günlük tam kapanma sürecinin sonuna gelirken yeni normalleşme takvimi ile ilgili alınacak kararlar, milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor.

Alınan tam kapanma kararı sonucunda vaka sayılarının büyük oranda düşmesi vatandaşlar ve işletme sahiplerini bayram sonrası için heyecanlandırmış durumda.

Bu kapsamda,''Kontrollü normalleşme ne zaman başlayacak?'' sorusuna yanıt aranırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Peki kontrollü normalleşme ne zaman başlayacak? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması...

KONTROLLÜ NORMALLEŞME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı video mesajda, İslam aleminin ve Türk milletinin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci hakkında da açıklama yaptı.

Bayram sonrası kontrollü normalleşmenin başlayacağını söyleyen Erdoğan, "Güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Erdoğan, "Her ne kadar salgının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle buruk bir bayram geçiriyor olsak da inşallah güzel günler bizi bekliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda bu musibetten yıl bitmeden kurtulmayı umut ediyorduk. Ancak daha sonraki aylarda yeni dalgayla tüm dünyayı etkisi altına alan dalganın olumsuzluklarında kaçınılmaz olarak bizde etkilendik. Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayısında milletimize olan sorumluluğumuzun gereği olarak sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldık. Ramazan ayını da büyük ölçüde sınırlamaların gölgesinde geçirdik. İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz." dedi.

"Yakın çevremiz başta olmak üzere dünyanın tamamını etkileyen bu tehditle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Sağlık sistemimizi güçlü tutmanın yanında aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gerek her türlü yol ve yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz. Üretimi, istihdamı, büyümeyi, kalkınmayı destekleyecek her adımı atıyor, her desteği veriyoruz. Buna rağmen sıkıntıya düşen, geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. İnşallah onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz." diye konuştu.