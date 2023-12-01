Konu Şebnem Korur Fincancı! CHP ve HEDEP ortak basın toplantısı düzenledi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin görevden alınması talebiyle açılan davada Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınmasına karar verildi. CHP ve HEDEP tepki göstermek amacıyla düzenledikleri ortak toplantıda, "Kabul edilecek bir karar değil" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi yönetiminin düşürülmesine ilişkin karar, muhalefeti rahatsız etmeye devam ediyor.

PKK sempatizanlığı ile tanınan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, yaptığı açıklamalarla yargılandı.

Terör seviciliği yapan ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) hedef alan Fincancı, teröristlere yönelik operasyonlarda kimyasal silah kullanıldığını iddia etti.

Ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçerek Fincancı hakkında gözaltı kararı verdi.

Soruşturmanın sonucunda terör sevici Şebnem Korur Fincancı tutuklandı.

Fincancı görevden alındı

Bunun üzerine Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Son olarak dün Fincancı hakkında yeni bir karar çıktı ve Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verildi.

Görevden alınanlar arasında Şebnem Korur Fincancı da yer alıyor.

CHP ve HEDEP'ten ortak basın toplantısı

Tutukluluk sürecinde kendisinden desteğini esirgemeyen CHP ile HEDEP, bir kez daha destek için bir araya geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz ve HEDEP Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları ortak basın açıklaması düzenledi.

"Kabul edilecek bir karar değil"

Toplantıda şöyle denildi:

"Bir dava vardı. Uzun süredir hedef göstermenin TTB’yi yok saymanın sonucu olarak açılmış siyasi bir davaydı. Verilen karar da hukuki değil siyasidir. Bu karar Türkiye demokrasisine darbedir. Türkiye’de demokratik siyaset yapan tüm meslek örgütlerine, kurumlara bir darbedir. Kabul edilecek bir şey değildir."