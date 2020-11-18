Konuşanlar Hasan Can Kaya kimdir? Hasan Can Kaya kaç yaşında, nereli? Konuşanlar nedir?

Pandemi dönemiyle birlikte sosyal medya platformu Youtube üzerinden yaptığı yayınlarla popüler olan Hasan Can Kaya, kısa sürede adını duyurdu. Acun Ilıcalı ile anlaşan Hasan Can Kaya kimdir..

Yeni nesil komedyenlerin sevilen isimlerinden Hasan Can Kaya, Youtube'da yaptığı 'Konuşanlar' adlı stand-up gösterisiyle büyük beğeni topladı.

Daha önce '1 Kadın 1 Erkek' adı dizide senaristlik yapan Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile anlaştığını duyurmasının ardından merak konusu oldu.

Konuşanlar adlı programın detayları ve Hasan Can Kaya hakkında merak edilenler...

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

16 Aralık 1989 yılında İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Hasan Can Kaya aslen Malatyalıdır. Çocukluğunu geçirdiği Güngören sokaklarında sempatik kişiliğiyle mahallenin sevilen isimlerinden biri oldu.

Lise döneminde ilk kez tiyatroya gitti ve sahne sanatlarına ilgi duydu. Kendi mizahını yapmak ve hikayelerini anlatmak hayaliyle sinema sektöründe iş kovaladı. Bir süre setlerde çalıştı, sonra birçok dizi ve filmlerde senaristlik yaptı. Bu süreçte pek çok engelle ve mobbing ile karşı karşıya kaldı. Zaman zaman, kendi deyimiyle işleri araklandı. Buna karşın mesleğe olan tutkusundan vazgeçmedi.

Demet Evgar ve Emre Karayel'in başrollerinde yer aldığı '1 Kadın 1 Erkek' dizisinde senaristlik yaparken, senaryo grubundaki arkadaşlarının da desteği ile stand-up gösterisi yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak sahneye çıkmaya başladı.

İlk zamanlar gösterisine az sayıda kişi gelirken, espri yeteneğinin kulaktan kulağa yayılmasıyla seyirci sayısı artmaya başladı. Seyircilerden aldığı olumlu geri dönüşlerin verdiği cesaretle yazarlığı tamamen bıraktı ve sadece komedyenliğe odaklandı.

KONUŞANLAR

Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan 'Konuşanlar Talk Show' çekimlerine başladı. 12 Mayıs 2020'de Youtube'da sıfır abone ile ilk bölümü yayınlanan program, kısa sürede büyük ilgi gördü ve henüz üçüncü ayında toplamda 10 milyon izlenmeyi aştı.

'Konuşanlar' programının ilk bölümlerinin maliyetini, seyirciler tarafından gönüllü olarak karşılandı. Teknik ekipteki arkadaşları ya ücret almadan, ya da sektörde kazandıkları ücretin çok aşağısında çekimleri gerçekleştirdi.

Şu sıralar, stand-up biletleri yok satan Hasan Can Kaya, gelecekte ne iş yaparsa yapsın, ekipteki arkadaşlarını hiçbir zaman bırakmayacağını ve seyircilerini her zaman arkadaş olarak görüp, sevmeye devam edeceğini söylüyor.

1989 doğumlu olan Hasan Can Kaya, 2020 yılı itibariyle 31 yaşındadır.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'da @hasancankayahck kullanıcı adıyla yer almaktadır.

KONUŞANLAR ARTIK EXXEN'DE

YouTube kanalı üzerinden yayınlanan programında ünlü isimleri konuk alan Hasan Can Kaya'nın programı bundan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'de yayınlanacak.

TV8'in yanı sıra Exxen adını verdiği yeni bir platform kuran Acun Ilıcalı, yeni projelerini yavaş yavaş duyurmaya başladı. Yarışma ve dizilerin yer alacağı platformda Hasan Can Kaya'da Konuşanlar isimli programını sunacak.

Kaya ile çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaşıp müjdeli haberi veren Ilıcalı "Hasan Can Kaya ile Konuşanlar Exxen'de, hepimize hayırlı olsun" dedi.