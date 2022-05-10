Konut alımını kolaylaştıracak 3 yeni paketin detayları

Konut alım-satımda düşük faizli 3 yeni paketin enine boyuna tüm detaylarını hesaplamalarıyla sizler için derledik.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından konut satışını artırmak için yeni konut paketini açıkladı.

Vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destekten faydalanan firmalarla konut fiyatlarını sabit tutmayı amaçlayan destek kapsamında 3 ayrı paket hayata geçiriliyor.

"2 milyon liraya kadar 0,99 faiz"

İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya 10 yıla kadar 0,99 faizli konut kredisi sağlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci ve 3. paket için ise şu ifadeleri kullandı;

Döviz tevdiat hesapları

"İkinci paket, birinci ve ikinci el konutları da kapsıyor. Konut değerinin en az yarısı 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının bozdurulması veya fiziki altınların Merkez Bankası’na satılarak karşılanması şartıyla alınacak konutlar bu paketten yararlanabilecek.

Konut değeri 2 milyon lirayla sınırlı bu paket, 10 yıla kadar vadeli ve aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin bir amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşümünü teşvik etmektir.

İnşaat sektörlerine kaynak

Üçüncü paketimiz inşaat sektörüne yöneliktir. Mayıs ayı başı itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve asgari yüzde 50’si satılmamış inşaat projelerinin bir an önce tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık bir kaynak ayırdık.

Bir yıl boyunca konut fiyatlarını internet sitelerinde duyurdukları fiyatta sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız, belli bir rakama kadar ve 36 aya vadeyle bu finansmandan yararlanabilecek.

Böylece inşaat halindeki projelerin hızla tamamlanarak kısa vadedeki konut arzının artmasını, böylece fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz."





Paket sonrası ev fiyatları arttı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamasından bir saat bile geçmeden fırsatçılar, konut fiyatlarına zam yaptı.

Birçok ev sahibi ve emlakçı durumu fırsata çevirip, evlerin fiyatlarına 200 ile 500 bin arası artış yaptı.

Paketteki aylara göre ödeme hesabı

İlk Evim konut finansman paketinden yararlananlar, 120 ay vade için yüzde 0,89 faizle ev sahibi olmak için 100 bin lira kredi kullanacaklarsa aylık 1.359 lira öderken, yüzde 0,99 faiz kullanacaklar ise aylık 1.427 lira ödeyecekler.

Yüzde 0,99 faiz, 120 aya göre:

Yine ilk evim konut paketinden yararlanacaklara, yüzde 0,99 faiz ile kullandırılacak 120 ay vadeli konut kredisinde diğer rakamlar şöyle:

200 bin liralık kredi için 2 bin 855 liralık taksitlerle 120 ay vade için toplamda 342 bin 600 lira ödeyecek.

300 bin liralık kredi için aylık 4 bin 284 lira taksitle, toplam 513 bin 960 lira ödenecek.

400 bin liralık kredi için aylık 5 bin 711 lira taksitle toplam 685 bin 320 lira ödenecek.

500 bin liralık kredi için aylık 7 bin 138 lira taksitle toplam 856 bin 560 lira ödenecek.

600 bin liralık kredi için 8 bin 566 lira taksitle toplam 1 milyon 27 bin 920 lira ödenecek.

1 milyon liralık kredi için aylık 14 bin 277 lira ile toplamda 1 milyon 713 bin 240 lira ödenecek.

1 milyon 500 bin liralık kredi için aylık 21 bin 416 lira için toplamda 2 milyon 569 bin 920 lira ödenecek.

2 milyon liralık kredi için aylık 28 bin 555 lira ile toplamda 3 milyon 426 bin 600 lira ödenecek.

Yüzde 0,89 faiz, 120 aya göre:

Genişletilmiş konut finansman paketinden yararlanmak isteyenler yüzde 0,89 faizle kullandırılacak 120 ay vadeli konut kredisinde diğer rakamlar şöyle:

200 bin liralık kradi için aylık 2 bin 718 lira olmak üzere toplamda 326 bin 160 lira ödeyecek.

300 bin liralık kredi için aylık 4 bin 78 lira taksitle, toplam 489 bin 360 lira ödenecek.

400 bin liralık kredi için aylık 5 bin 437 lira taksitle toplam 652 bin 440 lira ödenecek.

500 bin liralık kredi için aylık 6 bin 797 lira taksitle toplam 851 bin 640 lira ödenecek.

Konut alımını kolaylaştıracak 3 yeni paket! Ev fiyatları yükselir mi? VİDEO

"Piyasalarda fiyatlar yukarıya doğru etki edecek"

Ensonhaber.com olarak da bu paket sonrası piyasaları nelerin beklediğini Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ile konuştuk.

Paketle birlikte konut piyasasında fiyatların yukarıya doğru etki alanına gireceğini belirten Özelmacıklı, finansmanın kolaylaşmasının fiyatları her zaman artırdığını belirtti.

Fiyat artışlarına öneri

Fiyatları artıranlara karşı bir çözümün olup olmayacağı sorusuna yanıt veren Özelmacıklı "Buna belirli düzenlemeler getirtilebilir. Bunlar neler olabilirdi; belli bir vergilendirme belli bir sürede satmama, kendi üstüne değil aile adına gayrimenkul olmama gibi düzenlemelerle bunların önüne geçilebilirdi." ifadelerini kullandı.

Krediye uygun evler daha çok yükselecek

Ev fiyatların 6 ay sonra daha da yükselebileceğini belirten Özelmacıklı, "Finansman paketi konuta talebi artıracak. Bu nedenle yıl başına kadar fiyatlar her ay artacak. Dün gece paket sonrası fiyatları artıranlar bunun bir örneği. Gerçekçi soru şu; 1 milyon lira kredi çeken bir kişi 0.99 faiz oranından 10 yıl içinde aylık 14 bin 277 lira ödemesi lazım. Bunu ödeyebilecek kişi sayısı sınırlı. Bu krediye uygun dairelerin de fiyatını artıracak." dedi.

Arzı bir nebze rahatlatacak

Konut üretimindeki son duruma da değinen Özelmacıklı, "Emtia fiyatlarından dolayı ruhsat alıp ev yapımına başlayamayan müteahhitler var. Kimse önce yapayım sonra satayım riskine girmek istemiyor. Bu paketler arzı bir nebze artıracak." ifadelerini kullandı.

Tapu harç masrafı alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4

Konut, iş yeri, arsa, tarla veya arazi gibi bir gayrimenkul alındığında ya da satıldığında tapu işlemlerinde bir harç veriliyor.

Bu harç ya da masraf olarak tanımlanan ödeme, o gayrimenkul için verildiği beyan edilen rakam üzerinden hesaplanıyor.

Tapu harcı resmi işlemlerde beyan edilen rakamın yüzde 4'ü üzerinden hesaplanıyor.

Tapu harcı alıcı ve satıcı tarafından ayrı ayrı ödeniyor. Tapu harcı oranı her iki taraf için de satış bedelinin yüzde 2'si olarak hesaplanıyor.

Örnek:

200 bin liralık bir konut için yüzde 2 tapu harcı 4 bin lira.

300 bin liralık bir konut için yüzde 2 tapu harcı 6 bin lira.

350 bin liralık bir konut için yüzde 2 tapu harcı 7 bin lira.

500 bin liralık bir konut için yüzde 2 tapu harcı 10 bin lira.

Emlakçı komisyonu alıcı yüzde 2, satıcı yüzde 2 olmak üzere toplam yüzde 4 + KDV

Gayrimenkulün sahibinden değil de emlakçıdan aldığını düşünüldüğünde o zaman da yüzde 2 komisyon veriliyor. Bu rakam en fazla verilecek orandır. Hem alıcı hem de satıcı bu rakamı öder.

200 bin liralık bir konut için yüzde 2 emlakçı komisyonu 4 bin lira +KDV.

300 bin liralık bir konut için yüzde 2 emlakçı komisyonu 6 bin lira +KDV.

350 bin liralık bir konut için yüzde 2 emlakçı komisyonu 7 bin lira +KDV.

500 bin liralık bir konut için yüzde 2 emlakçı komisyonu10 bin lira +KDV.

