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    Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor

    Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor

    Konutlarda yaşanan fiyat artışlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında hazırlanan 3 ayrı paketin kullanıma sunulduğunu duyurdu.
    • 09.05.2022 - 20:22
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 20:51
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    Ülke genelinde satılık konutların metrekare fiyatları, geçen yıla göre yüzde 120 artış gösterdi.

    İç-dış politikalar başta olmak üzere birçok konunun ele alındığı Kabine Toplantısı'nın en önemli gündem konusu ekonomi oldu.

    3 farklı konut paketi

    Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanlarında 3 ayrı paket hazırlandığını duyurdu.

    "Son dönemde hammadde fiyatlarındaki yükselişler sebebiyle konut inşasında yavaşlama ve fiyatlarda atışlar yaşandı" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "İlk kez ev alacaklara yüzde 0,99 faizli konut kredi imkanı"

    "Konut finansmanında 3 ayrı paket hazırladık.

    İlk defa konut sahibi olacaklara 2 milyon liraya kadar birinci el satın almalar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi sağlıyoruz

    Konut değeri 2 milyon lira ile sınırlı bu paket aylık 0,89 faizli konut kredisi içeriyor. Bu paketin amacı da döviz ve altın varlıkların Türk Lirasına dönüşünü teşvik etmektir.

    Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor VİDEO

    20 milyar liralık kaynak

    Mayıs ayı başı itibariyle asgari yüzde 40'ı tamamlanmış, asgari yüzde 50'si satılmamış inşaat projelerin tamamlanabilmesi için 20 milyar liralık kaynak ayırdık.

    1 yıl boyunca konut fiyatlarını sabit tutma taahhüdü veren firmalarımız belli rakama kadar 36 ay vade ile bu finansmandan yararlanabilecek. Böylece konut arzının artmasını, fiyatların dengeye gelmesini hedefliyoruz.

    TOKİ vasıtasıyla yürüttüğümüz düşük maliyetli, satış fiyatlı sosyal konut projelerine hız veriyoruz. Düşük gelirli vatandaşlarımız için TOKİ'ye 30 milyar liralık finans sağlayacağız."

    Konut finansmanında 3 yeni paket geliyor #1


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