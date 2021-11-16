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    Konut fiyatları yüzde 35,5 yükseldi

    2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artan konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 35,5, reel olarak ise yüzde 13,3 oranında arttı.
    • İHA
    • 16.11.2021 - 15:28
    • Güncelleme : 16.11.2021 - 15:45
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    Konut fiyatları yüzde 35,5 yükseldi

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayı konut fiyat endeksi verisini paylaştı.

    Buna göre, Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) 2021 yılı Eylül ayında, bir önceki aya göre yüzde 3,2 oranında artarak 198,8 seviyesinde gerçekleşti.

    BİR ÖNCEKİ YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 35,5 ARTTI

    Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35,5 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 13,3 oranında artış gösterdi.

    İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde; eylül ayında, bir önceki aya göre sırasıyla 4, 3,2 ve 2 oranlarında artış gözlendi.

    3 BÜYÜKŞEHİRİN DURUMU

    Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre; İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,6, 30,9 ve 34,8 oranlarında artış gösterdi.

    Konut fiyatları yüzde 35,5 yükseldi #1

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