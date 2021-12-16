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    Konut fiyatlarında yüzde 40 artış yaşandı

    Merkez Bankası'nın açıkladığı konut fiyat endeksi verilerinde ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 artış yaşandığı belirtildi.
    • İHA
    • 16.12.2021 - 15:21
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 15:47
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    Konut fiyatlarında yüzde 40 artış yaşandı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ekim ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı.

    Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre konut fiyatlarında yüzde 40 artış olduğu belirlendi.

    Açıklanan verilerde, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artan Konut Fiyat Endeksi (KFE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 40,0, reel olarak ise yüzde 16,8 oranında arttığı yer aldı.

    REEL OLARAK 16,8 ARTIŞ GÖSTERDİ

    Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 5,5 oranında artarak 209,9 seviyesinde gerçekleşti.

    Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 16,8 oranında artış gösterdi.

    Konut fiyatlarında yüzde 40 artış yaşandı #1

    3 BÜYÜKŞEHİRDEKİ ARTIŞ HESAPLANDI

    İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2021 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre, sırasıyla 7,1, 5,8 ve 5,7 oranlarında artış gözlendi.

    Endeks değerleri, bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 38,7, 36,1 ve 40,2 oranlarında artış gösterdi.

    Konut fiyatlarında yüzde 40 artış yaşandı #2

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