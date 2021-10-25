Konut kredisi faizleri düştü mü, ne kadar oldu? İşte yüzleri güldüren oran

Konut kredisi faizleri düştü mü, ne kadar oldu? İşte yüzleri güldüren oran

Konut sahibi olmak için kredi çekecekleri ilgilendiren müjdeli haber geldi. Kamu bankaları, faizlerde 2 puanlık indirime gitti. Peki konut faizleri ne kadar düştü? İşte oranlar...

Merkez Bankası'nın iki kez üste üste faiz indirimi sonrası gözler bankaların konut kredisi faiz oranları için yapılacak açıklamaya çevrildi.

Ev alacak vatandaşlar, kredi faizlerindeki düşüşü dört gözle bekliyordu.

Piyasalar yeni haftaya başlarken kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank yaptığı ortak açıklama ile konut kredisi faiz indirimi için ortak açıklama yaptı.

Akabinde konut faizleri düştü mü, ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. İşte yeni faiz oranları...

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞTÜ MÜ?

Kamu Bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gidildi.

KONUT KREDİ FAİZLERİ NE KADAR OLDU?

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda %1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise %1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.