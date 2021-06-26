KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Kanal İstanbul projesinin faydalarını canlı yayında tek tek sıraladı.

Mega proje olarak nitelendirilen Kanal İstanbul Sazlıdere Köprüsü'nün temeli atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet yetkililerinin katıldığı törende butona basıldı ve çalışmalara start verildi.

200'den fazla uzman ve akademisyenin yürüttüğü çalışma artık inşa sürecine geçerken, gün içinde canlı yayınlarda da Kanal İstanbul'un ülkemize sağlayacağı faydaların üzerinde duruldu.

ALTAN ELMAS, KANAL İSTANBUL'UN FAYDALARINI TEK TEK ÖZETLEDİ

A Para ekranlarında çeşitli uzmanların görüşlerinin alındığı yayına KONUTDER Başkanı Altan Elmas, video konferans yöntemiyle katıldı.

Elmas, ekranları başındaki izleyicilerin Kanal İstanbul'un önemini daha net anlaması adına projenin faydalarını tek tek özetledi.

KONUTDER Başkanı Altan Elmas, Kanal İstanbul'u anlattı VİDEO

"BÜYÜK BİR LOJİSTİK MERKEZ İNŞA EDİYORUZ, SADECE KANAL DEĞİL"

İşte Altan Elmas'ın Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamaları:

"Çok vizyoner bir proje. Bir lojistik merkezi inşa ediyoruz sadece kanal değil ki. Bu kanal kazısından çıkan alana büyük bir lojistik merkez inşa edilecek. Onunla beraber büyük bir liman inşa edilecek. Düşünsenize Çin'den gelen trenin 15 günde orayı bir lojistik merkez olarak kullanması ve ağır yüklerini oraya koyması, oradan İstanbul Havalimanı kanalıyla 3-4 saatlik mesafeyle dünyanın dörtte üçüne erişilebilecek bir lojistik imkanı kavuşması, çok büyük bir imkan.

Aynı şekilde, Çin'den çıkan bir geminin Akdeniz havzasına, mesela diyelim ki Cezayir'e Libya'ya ulaşması aşağı yukarı 45-50 günlük bir süre olsa gerek. Ama bugün itibariyle Çin'den gelen bir demiryolu hattı bizim lojistik merkezimize, Kanal İstanbul bölgesine en fazla 15 gün içerisinde erişmiş olacak.





"DÜNYA BU PROJEYİ GÖRÜYOR, TÜRK İNSANI GÖRÜYOR, İŞ İNSANLARI VE BİLİM ADAMLARIMIZ GÖRÜYOR..."

Oradan da gemiye yüklendiğini düşünün bir yükün, 3-4 gün sonra da Cezayir'de olacak. Düşündüğümüz zaman çok ciddi bir lojistik merkez halini alacak. Havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyoluyla muhteşem bir proje. Dünya bunu görüyor, Türk insanı görüyor, iş adamlarımız da görüyor, ehli insaf sahibi bilim adamları da görüyor, o yüzden çok büyük itirazlar da söz konusu değil.

Sadece siyaseten konu edilmiş bir proje, Maliyetler çok abartılarak ifade ediliyor. İthal bir malzeme de kullanılmayacak, yapacağımız iş hafriyat. Hafriyatta neticede mazot kullanılacak makine kullanılacak. Mazotun yarısı zaten vergi. Geri dönen bir sistem var kendi içinde. Doğacak olan inşa sürecindeki ekonomik aktivitenin büyük çoğunluğu yüzde 85-90'ı ülke içerisinde dönen dışarıdan mal girdisi olmadan yapılacak yatırımlar. Ülke ekonomisine bir zararı yok ki. Tam tersine ülke ekonomisine faydası var.

KENTSEL DÖNÜŞÜME FAYDASI

Kentsel dönüşüm konusu çok önemli, İstanbul'un nüfusu 15 milyonu geçti. İstanbul son dönemlerde dışarıdan göç almasa da kendi içinde 200 binin üzerinde bir nüfus artışı sağlıyor. Bu 5 yılda bir milyon kişilik bir nüfus artışı demektir. Kanal İstanbul bölgesinde sadece 500 bin nüfuslu bir yerleşim alanı düşünülüyor ki, daha da fazla olabilirdi. Bence çok mütevazi, çok düşük tutuluyor. Dolayısıyla orada büyük bir yoğunluk söz konusu değil.

Kentsel dönüşümü becerebilmemiz için ciddi yoğunluğu olan Gaziosmanpaşa, Esenler, Küçükçekmece gibi Kanal İstanbul'a yakın güzergahlardan nüfus transferi imkanını bize sağlayacağı için çok önemli bir proje olduğunu düşünüyorum. Yeni bir boğaz yapıyoruz, büyük bir değer inşa etmiş olacağız, bunun gayrımenkul Türkiye açısından çok büyük bir imkan olacak."