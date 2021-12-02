KONUTDER Başkanı Altan Elmas'tan Nureddin Nebati'ye başarı temennisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin göreve gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Altan Elmas, Bakan Nebati'nin başarılı olacağını belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın, dün gece görevinden affını istemesi ve af talebinin kabul edilmesinin ardından yerine Nureddin Nebati atandı.

Nureddin Nebati'nin yeni görevi için iş ve siyaset dünyasından tebrikler gelirken, konu ile ilgili KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Nebati'nin göreve gelmesinden dolayı memnuniyet duyduğunu belirten Elmas, iyi dilek temennilerinde de bulunarak şu ifadeleri kullandı;

"EKONOMİMİZE KATKILAR SUNMUŞTUR"

"Sayın Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isteriz.

Sayın Nureddin Nebati, geçtiğimiz 3,5 yıllık süreçte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı göreviyle tüm reel sektörün sorunlarını dinlemiş, çözüm önerileri ile yakinen ilgilenmiş ve pandemi süreci dahil zorlu dönemlerde ekonomimize katkılarını sunmuştur.

"SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE BAŞARILI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Bütün geçmiş müktesebatı ile ülkemiz ekonomisine, sektörümüze ve sorunların çözümüne dair başarılı olacağına inancımız tamdır.

Bakanımıza, hayırlı olsun dileklerimizi sunar, muvaffakiyetler dileriz."