Konutların turizm amaçlı kiralanmasına sınırlama geliyor Konutların turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanmasını öngören düzenlemeyi içeren kanun teklifi, yakın zamanda TBMM'de görüşülecek.

AA

Turizmde internet ortamındaki uygulamalar sayesinde otel ve pansiyon ruhsatı olmadan binlerce ev sahibi, dairesini kiraya vermeye başladı.

Bu uygulamada yaşanan dikkat çekici artış nedeniyle kanun hazırlıkları başladı.

Bu kapsamda konutların turizm amaçlı kiraya verilmesine ilişkin kanun teklifinin çalışmalarında sona gelindi.

Kiralama sınırı geliyor

Gelecek günlerde Meclis'e sunulması planlanan "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.

Tek seferde 100 gün

Milletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar, turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Kanun teklifinin TBMM'de kabul edilerek yasalaşmasının ardından Kanun'da yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)