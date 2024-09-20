Konutta fahiş fiyat artışına af yok: 100 bin lira ceza kesildi Ticaret Bakanlığı'nca, konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberlerinin ardından ilandaki konutun fiyatını 1 milyon 750 bin lira artıran emlak işletmesine 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde Adana'dan ilan sitesine satış için konan bir ev dikkat çekti.

Ziraat Bankası’nın konut kredisi faiz oranını 2,79’a düşürmesinin ardından bu durumu fırsat bilen bir ev sahibi, evin değerini aynı gün içerisinde 1 milyon 750 bin TL artırdı.

Vatandaşın dikkatinden kaçmayan bu durum hızla bakanlık birimlerini harekete geçirdi.

BİR GÜNDE 1 MİLYON 750 BİN TL ARTIRDI

Durum tespitinin yapılmasıyla fahiş rakama yükselten emlak şirketine 100 bin TL para cezası kesildiği bildirildi.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

HEMEN HAREKETE GEÇİLDİ

Gürcan, Ziraat Bankası tarafından uygulanan konut kredisi faiz oranında düşüş olacağı haberleri üzerine bir ilan fiyatının 7 milyon 250 bin liradan 9 milyon liraya yükseltildiği yönündeki sosyal medya paylaşımları hakkında, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığını belirtti.

100 BİN TL CEZA KESİLDİ

Söz konusu artışı yapan emlak işletmesinin tespit edildiğini aktaran Gürcan, Adana'da faaliyet gösteren işletmeye 100 bin lira idari para cezası uygulandığını ifade etti.