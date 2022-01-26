Konya-Antalya yolunda araçlar zor anlar yaşıyor

Seydişehir ilçesinde kar yağışının etkisini artırmasıyla kar küreme ve tuzlama çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgeden ise tırların geçişleri yasaklandı.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olmaya devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 36 saat önce kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Seydişehir-Antalya yolu, bu sabah itibariyle tipinin durması sonrası kara yolları küreme ve tuzlama çalışması sonrası yeniden trafiğe açıldı.

KAR KALINLIĞI 1 METRE

Yüksek kesimlerde yer yer üç metreyi bulan kar ve buzlanmanın bulunduğu yol üzerinde herhangi bir makaslamaya karşı tırların geçişine izin verilmezken, küçük araçların zincir ve kar lastiği ile geçişlerine izin veriliyor. Öte yandan, ilçe merkezinde de kar kalınlığı bir metreyi buldu.

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"15 SAATTİR YOLDAYIZ"

Antalya’ya gitmek üzere yola çıkan Bülent ve Hülya Kayacan, yaklaşık 15 saattir yolda olduklarını ve çok zorlandıklarını söyleyerek, “Yaz lastiği ile bilmeden yola çıktık. Antalya’da yaşadığımız için karı kışı bilmiyoruz. Yaklaşık 15 saattir yoldayız, her gittiğimiz yerde bir öneri sundular bize ne yapacağımızı şaşırdık. En son zinciri takıyoruz, zincirsiz yola çıkmayı önermiyoruz hiç kimseye. Mutlaka zinciri taksınlar çünkü çok tehlikeli yollar." dedi.