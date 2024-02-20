Konya Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Altay'dan ABD’li diplomata Gazze tepkisi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birçok ülkeden temsilcilerin katıldığı programda ABD'li diplomatın savaşla ilgili yorumuna, "İnsanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız" sözleriyle yanıt verdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İspanya’nın Barselona şehrinde, UCLG Yıllık İstişare Toplantısı düzenlendi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı (UCLG) Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da programa katıldı.

Başkan Altay burada yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin konuştu.

Dünyanın farklı bölgelerinden yerel ve bölgesel liderlerin olduğu toplantıda Altay, Gazze konusuna değindi.

"Bir an önce barışın sağlanmasını temenni ediyorum"

Uluslararası Adalet Divanı’nın Gazze konusunda aldığı kararı desteklediklerini kaydeden Başkan Altay, “Olayın takipçisi olacağımızı ve bundan sonra Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ettiğimizi, Gazze konusunu her daim gündemde tutacağımızı buradan bir kez daha ifade etme imkanımız oldu. Bir an önce barışın sağlanmasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

"Hamas terörist bir saldırı düzenledi"

Toplantı esnasında ABD Dışişleri Bakanlığı Şehir Diplomasisinden Sorumlu Büyükelçisi Nina Hachigian, Ukrayna’nın Rusya tarafından işgal edildikten sonra Avrupa’nın bu konuda yaptıklarını takdir ettiklerini belirtti.

Ukraynalı mültecileri ağırladığı için Avrupa’ya teşekkür de etti.

Nina Hachigian, bir taraftan da Hamas’ın 7 Ekim’de terörist bir saldırı düzenlediğini ve İsrail’in eylemlerini buna tepki olarak gerçekleştirdiğini iddia etti.

"Öncelikli konumuz bu konuda adil davranmak"

Bunun üzerine Başkan Altay, ABD’li diplomata şu sözlerle cevap verdi:

Eğitimden, kadınlara ve eşitliğe kadar konuşulması gereken birçok konu olduğunu ifade eden Başkan Altay, “Ancak insanların yaşamasını sağlayamazsak bunların hiçbirisini konuşmamızın bir anlamı yok. Onun için öncelikli konumuzun insan hayatı, savaşın engellenmesi ve bu konuda adil davranmak olduğunu düşünüyorum. Onun için bu manada Amerika’dan gelen misafirimize bir şeyler söylemezsem, kendi insanlığımızı bulamayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

"Devletlerin dış politikadaki tutumlarına göre şekillenmemeli"

Altay, sözlerine şöyle devam etti:

“İnsanları ya da mültecilerin haklarını savunmak devletlerin dış politikadaki tutumlarına göre şekillenmemeli. Bizler insanlık adına söz almalı ve dünyanın her yerinde acı çeken insanların sesi olmalıyız. Yaklaşık 30 bin kadın ve çocuğun katledildiği Gazze’deki olayları Hamas’ın eylemine bir yanıt olarak nitelendirmek çok doğru bir yaklaşım olmaz. Kadın haklarından bahsettik; Nina Hanım'dan bir kadın olarak, bir anne olarak ya da bir anne adayı olarak Uluslararası Adalet Divanı’na verilen dosyadaki fotoğraflara bakmasını istirham ediyorum. Belki vicdanımızın sesini duymasına faydası olur diye düşünüyorum. Önce insanların yaşam hakkını korumak en önemli görevimiz. Bunu başaramazsak diğer konuları konuşmanın çok bir anlamı olmadığını düşünüyorum."