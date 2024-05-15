Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: İsrail'in Gazze'deki zulmünü unutmayacağız Konya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı 15. Genel Konferansı’nın açılışı, çeşitli İslam ülkelerinden belediye başkanlarını ve yerel yöneticileri Konya’da bir araya getirdi. Açılışta konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, yaşanan İsrail zulmüne bir kez daha dikkatleri çekti.

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Konya Büyükşehir Belediyesi, 57 İslam ülkesinden 187 üyesi bulunan İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı’nın (OICC) 15. Genel Konferansı’na ev sahipliği yaptı.

OICC Genel Konferansı açılış töreninde konuşan OICC 14. Genel Konferans Başkanı Fas’ın Rabat Belediye Başkan Vekili Aziz Lomaini, konferansın iyi sonuçlar ortaya koyması ve özellikle İslam başkentlerinin ve şehirlerinin gelişmesine katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Konya’nın güzel, temiz ve yüce bir şehir olduğunu vurgulayan Lomaini, misafirperverliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teşekkür etti.

"Konya bir hoşgörü merkezi"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve OICC 15. Genel Konferans Başkanı Uğur İbrahim Altay, konferansın şehirleri çok daha güzel yarınlara taşımasını, barış ve kardeşlik ikliminin hakim olduğu daha yaşanılabilir bir dünyaya kapı aralamasını temenni etti.

Konya’nın sadece bir şehir olmadığını aynı zamanda bir medeniyet beşiği, bir kültür mozaiği ve hoşgörü merkezi olduğunu vurgulayan Başkan Altay, şehrin her sokağının binlerce yıllık tarihin ve kültürün izlerini taşıdığını ifade etti.

"Konya medeniyetimizin eşsiz mirasını tüm dünyaya tanıtıyor"

Başkan Altay, yerel diplomasinin en önemli şehirlerinden birisi olan Konya’nın, dünya genelindeki 72 kardeş şehri ve üyesi olduğu uluslararası birlikleriyle hem Türkiye’nin kamu diplomasisini desteklemekte hem de Türk-İslam medeniyetinin sahip olduğu eşsiz mirası tüm dünyaya tanıttığını vurguladı.

"Şehirlerimizi daha yaşanabilir ve daha huzurlu yarınlara taşımak için bir araya geldik"

İslam dünyasının birbirinden kıymetli şehirlerinin temsilcilerini ağırlamanın kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bugün burada, şehirlerimizi ve toplumlarımızı daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir ve daha huzurlu yarınlara taşımak için bir araya geldik. Bizler, şehirlerimizin sadece fiziksel yapıları ile değil, manevi ve kültürel değerleri ile de birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz. Konferansı, bu bağları daha da güçlendirmek ve ortak değerlerimiz etrafında yeni iş birlikleri geliştirmek için önemli bir fırsat olarak görüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

"OICC olarak güçlerimizi birleştirmeliyiz"

Başkan Altay, dört kıtada 57 ülkeden toplam 187 üyeyi tek bir çatı altında toplayan OICC’nin, hem şehirleri hem de vatandaşları müreffeh yarınlara ulaştırmayı hedefleyen en önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirterek, söyle devam etti:

“Bir yandan şehirlerimizin kültürel mirasını korurken bir yandan da sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak ve teşvik etmek için çalışmalar yapan OICC; tüm bunların çok daha ötesinde aramızdaki birlik, beraberlik ve kardeşlik bağlarımızı kuvvetlendirmeye vesile olmaktadır. Çünkü birlik ve beraberlik, İslam medeniyetinin en temel taşlarından biridir. Şehirlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek, hepimizin ortak sorumluluğudur. İşte bu yüzden, OICC olarak daha güçlü bir şekilde bir araya gelmeli, güçlerimizi birleştirmeliyiz. Birlikte hareket etmek, daha etkili çözümler bulmamızı sağlayacak ve şehirlerimizin sürdürülebilir bir geleceğe doğru ilerlemesini sağlayacaktır.”

Konuşmasında Filistin’de yaşanan İsrail zulmüne bir kez daha dikkatleri çeken Başkan Altay, “Bugün Filistin başta olmak üzere coğrafyamızın birçok noktasında hakim olan savaşlar, acılar, kan ve gözyaşını dindirmek; ancak bu birlik ve beraberliğimizi yeniden dizayn etmekle mümkündür. Başkanlığını yürüttüğüm Dünya Belediyeler Birliği ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında da coğrafyamızın yaşadığı acıları dindirmek için sesimizi dünyaya duyurmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; ‘Müslümanlar olarak hakkın yanında durmak, gerçek anlamda, samimi anlamda Allah’ın ipine sarılmak, kurtuluşumuz için tek çıkar yoldur. Ya bu imtihandan alnımızın akıyla çıkacağız ya da bir ömür boyu kalbimizde ağır bir pişmanlık yüküyle yaşamak zorunda kalacağız. Dünyada 2 milyarı aşkın Müslüman varken başkalarından medet ummak yerine, hep birlikte kenetlenerek Filistin halkına kardeşlik vazifemizi yerine getireceğiz. İsrail’in bu pervasız katliamlarına tepkimizi en sert şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Vicdanları sızlatan bu saldırıların gündemden düşmesine asla ama asla müsaade etmeyeceğiz. Antisemitizm sopasıyla insanların sindirilmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz. Bölgenin yeniden sükûnete kavuşması için üzerimize düşen ne varsa yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.

"Gazze'nin yeniden inşası için çalışmalara başladık"

Başkan Altay, her gün bir önceki günü unutturacak büyük acıların yaşandığı Gazze’nin yeniden inşası için paydaşlarla çalışmalara başladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

“Gazze’nin imarı konusunda bir fon oluşturuldu. Ayrıca Konya Büyükşehir Belediyesi olarak felaket dönemlerinde edindiğimiz tecrübeden kaynaklı olarak Gazze'nin yeniden imarıyla ilgili çalışma ekibi oluşturduk. Özellikle uydu fotoğraflarından, eski imar planlarından, haritalardan Gazze'nin yeni imar planına çalışıyoruz. Elbet bir gün mutlaka barış olacak. Ancak Gazze'nin ayağa kaldırılması için tüm kurumların inisiyatif alması gerekiyor. Bizler de din kardeşlerimize yönelik desteğimizi göstermeliyiz. Buradan bir kez daha İsrail’in gerçekleştirdiği zulme direnen tüm Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum. İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilere Allah’tan rahmet diliyorum. Filistin başta olmak üzere tüm dünyada yeniden huzur ve barışın sağlanmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. İsrail’in bu zulmünü unutmayacağız, unutturmayacağız. İsrail bu lekeyi asırlarca alnında taşıyacak.”

"Konya olarak barış ve kardeşlik mesajını tüm dünyaya duyurmaktan geri kalmayacağız"

Konuşmasında birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapan Başkan Altay, “Hep birlikte daha güçlü, dayanışmacı ve müreffeh bir gelecek inşa etmek için el ele verecek ve daha yaşanılabilir bir dünyanın inşasında güçlü adımlarla yürüyeceğiz. Konya olarak tıpkı bugün olduğu gibi bundan sonra da İslam medeniyetine katkı sunmaya devam edecek, barış ve kardeşlik mesajını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. OICC 15’inci Genel Konferansı’nda emeği geçenlere, bugün burada bizlerle olan tüm temsilcilerimize ve tüm konuklarımıza yürekten teşekkür ediyorum.” cümleleriyle görüşlerini aktardı.

"Konya eski ve köklü tarihiyle ünlenmiştir”

OICC Genel Sekreteri Ömer bin Abdullah El-Kadı ise “Konya, insanlığın yerleştiği en eski şehirlerden birisi sayılıyor. Özellikle Anadolu’da en eski, en kadim, en köklü şehir olduğu bilinmektedir. Mimari ve şehirleşmesi Selçuklu Devleti’nin başkentliği döneminde yaşamıştır. Ev sahibi şehrimiz çok güzel eski ve köklü tarihiyle ünlenmiştir.” sözleriyle Konya’yla ilgili görüşlerini aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetine de teşekkür eden Kadı, “Özellikle bu buluşmamızı sağladığı ve ev sahipliği yaptığı için. Bu, Türk hükümetinin ve Türk halkının önemli rol üstlenmeleri ve özellikle İslam aleminin meseleleri konusunda gerekli ilgiyi göstermenin bir göstergesidir.” diye konuştu.

"Filistin halkı şerefli ve onurlu bir hayat yaşamalı"

Gazze’de ve genel olarak Filistin’de Siyonist rejim tarafından toplu katliamların devam ettiğini anımsatan Kadı, şunları kaydetti:

“Öldürme, yaralama, esir alma, zulüm etme, teşhir etme, aç bırakma; suların, yakıtların, ilaçların girmesine engel olan, gıda maddelerinin ve hayati malzemelerin girmesine engel olan Allah’ın evlerinin, hastanelerin, evlerin ve barınma yerlerinin yıkılmasına neden olan saldırılar oluyor. Aynı zamanda su tanklarının ve elektrik istasyonlarının bombalanması, yer altı kaynaklarının yok edilmesi ve özellikle atık su ve içme suyu borularının ve iletişim araçlarının bombalanmasına neden olan saldırılar devam ediyor. Filistin’e olan bu saldırıların ve düşmanlığın hemen durdurulması ve yardım çalışmalarının başlaması ve yeniden imarın başlaması gerekiyor. Filistin’in Birleşmiş Milletler'e yaklaşık 75 yıldır süren uzun çalışmalar ve uğraşlar söz konusu. Tam üyelik kazanması gerekiyor. Bu söylediklerim Filistin halkının elde etmesi gereken en asgari şeylerdir ki şerefli ve onurlu bir hayat yaşasınlar. Onlar da diğer toplumlar gibi bu hayatı hak etmektedir.”

"Konya'nın Gazze için imara destek olması büyük bir onurdur"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Gazze’nin yeniden imarı için planlar yapmasından ve bunun için fon ayırmasından duyduğu memnuniyeti belirten Kadı, “Bu konuda ben de herhangi bir teknik destek veya mali destekte bulunabilirim. Bu konuda kim varsa Konya Büyükşehir Belediyesi ile birlikte çalışmasını, iş birliği yapmasını öneriyorum. Bu büyük bir onurdur. Bu bizim de herkesin de sorumluluğudur. Allah’tan dileğimiz o dur ki bu sorumluluğu yerine getirmede bize yardımcı olsun.” açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından 11. OICC ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne de “Belediye Proje ve Hizmetleri” kategorisi “Bölge ve Şehir Planlama” dalında “Dârülmülk” projesi ödülü verildi. Başkan Altay, ödülü OICC Genel Sekteri El Kadı’dan aldı.