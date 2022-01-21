Konya Büyükşehir Belediyesi sivil biniş ücretinde 2, öğrenci biniş ücretinde de 4 yıldır fiyat artışı yapmıyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’nin en büyük şehirlerine oranla en ucuz ulaşım hizmetini sağladıklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu ulaşım araçlarında 2022 yılında da zam yapmayacaklarını duyurdu.

Şehirde yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve yüklerini hafifletmek için çaba harcadıklarını vurgulayan Başkan Altay, toplu ulaşımla ilgili müjdeler vererek şunları kaydetti;

SİVİL BİNİŞE 2, ÖĞRENCİYE 4 YILDIR ZAM YOK

“Her gün 72 tramvay, 650 otobüsümüz ile 2 bin 200 sefer yapıyor, 85 bin kilometre mesafe kat ediyoruz. Bir günde yaklaşık 280 bin hemşehrimizi işine, evine ve okuluna ulaştırıyoruz. Toplu ulaşımın yaygın ve ekonomik kullanılmasını sağlamak için sivil biniş ücretine 2 yıldır, öğrenci biniş ücretine de 4 yıldır fiyat artışı yapmadık. Halen Türkiye’nin en büyük şehirlerine oranla en ucuz ulaşım hizmetini sağlıyoruz. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılında da ulaşıma zam yapmayacağız. Gücümüz yettiğince aradaki farkı kaynaklarımızdan karşılamaya, hemşehrilerimize destek olmaya devam edeceğiz.”

Konya Büyükşehir Belediyesi bu yıl da ulaşıma zam yapmayacak VİDEO

“ULAŞIMDA BENZER ŞEHİRLER ARASINDA EN UCUZ ŞEHİR OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Her yıl yaklaşık 178 milyon lira ulaşıma kaynak ayırmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Altay, “Yolcu sayımızla kıyasladığımız zaman toplu ulaşım kullanan her bir hemşehrimize 635 lira destek vermiş olacağız. Uygun fiyat ile sınırsız abonman tarifemizin de Konya’mıza özel bir güzellik olduğunu düşünüyorum. 2022 planımız içinde yer alan yeni toplu ulaşım araçlarımızın alım sürecine de başladık. Konya’mız ulaşımda benzer şehirler arasında en ucuz şehir olmaya devam edecek.” dedi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERDE ULAŞIM ÜCRETLERİ

İstanbul: Sivil 5,48, Öğrenci 2,66 TL.

Eskişehir: Sivil 3,50, Öğrenci 2,00 TL.

Mersin: Sivil 3,20, Öğrenci 1,00 TL.

Ankara: Sivil 4,50, Öğrenci 2,50 TL.

Adana: Sivil 3,70, Öğrenci 1,50 TL.

İzmir: Sivil 3,46, Öğrenci 1,64 TL.

Antalya: Sivil 5,20, Öğrenci 2,65 TL.

Malatya: Sivil 4,50, Öğrenci 3,00 TL.

Diyarbakır: Sivil 2,75, Öğrenci 1,60 TL.

Muğla: Sivil 4,75, Öğrenci 2,95 TL.

Kayseri: Sivil 3,60, Öğrenci 1,90 TL.

Van: Sivil 2,50, Öğrenci 1,75 TL.

Aydın: Sivil 3,50, Öğrenci 2,75 TL.

Trabzon: Sivil 1,70, Öğrenci 1,20 TL.

Bursa: Sivil 3,90 TL, Öğrenci 1,80 TL.

Manisa: Sivil 3,50, Öğrenci 2,50 TL.

Şanlıurfa: Sivil 2,70, Öğrenci 1,80 TL.

Kahramanmaraş: Sivil 3,10, Öğrenci 2,00 TL.

Gaziantep: Sivil 3,25, Öğrenci 1,75 TL.

Hatay: Sivil 3,50, Öğrenci 2,62 TL.

Kocaeli: Sivil 3,50, Öğrenci 2,25 TL.

Tekirdağ: Sivil 3,50, Öğrenci 2,50 TL.

Mardin: Sivil 2,25, Öğrenci 1,50 TL.

Samsun: Sivil 3,50, Öğrenci 2,50 TL.

Konya: Sivil 2,50, Öğrenci 1,55 TL.