Konya Büyükşehir Belediyesi depremzedelere derman oluyor! Mobil göz ve diş araçları kuruldu Depremin vurduğu Hatay'da, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan mobil göz ve diş araçları bugüne kadar 2 bin 488 vatandaşa hizmet verdi.

Türkiye, 1 ay önce asrın felaketi ile yüzleşti.

6 Şubat günü yaşanan büyük felaket, depremden etkilenen 11 ilde yaşamlarını idame ettiren vatandaşları evsiz bıraktı.

Tarihin en büyük felaketine yol açan depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.

Devletin tüm imkanlarının seferber edildiği afet bölgesinde enkaza dönen şehirlerin yeniden ayaklanması için çalışmalar sürüyor.

Bakanlar, ilk andan itibaren görevlendirildikleri kentlerde çalışmaları yakından takip ediyor.

Bu süreçte enkazlar kaldırılırken, yeni deprem konut planlamalarına geçildi ve ilk kazmalar da vuruldu.

İhtiyaçlar karşılanıyor

Öte yandan bölgedeki vatandaşlar için de barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar giderilmeye başlandı.

Yurdun dört bir yanından gönüllüler tarafından gönderilen yardımların yanı sıra devlet-millet iş birliği ile malzemeler depolanarak vatandaşlara ulaştırılıyor.

Sahada tamamlanan çadır ve konteyner kentlerde de yaşam başladı.

Konya Belediyesi afet bölgesinde

Afetzedelere bir yardım eli de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatıldı.

Depremin ilk anından itibaren vakit kaybetmeden bölgenin yardımına koşan belediye, arama-kurtarma ekiplerini gönderdi.

Ardından hızlı bir şekilde organize olunmasıyla yemek tırları, iş makinalarını da bölgeye yönlendirildi.

Mobil göz ve diş araçları kuruldu

Aradan geçen 1 aya rağmen depremin vurduğu kentlerde çalışmalarını sürdüren Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Hataylı afetzedelere derman oldu.

Kente, Konya Mobil Göz ve Mobil Diş Araçları kuruldu ve vatandaşlara muayeneler yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, mobil araçları ziyaret etti.

Başkan Altay, Konyalı sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla hayata geçirdikleri mobil gözlük ve mobil diş araçlarının deprem bölgesinde önemli bir ihtiyacı giderdiğini söyledi.

"Depremin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla aşacağız"

Depremzedelere moral vermeye çalıştıklarını kaydeden Altay, şu ifadeleri kullandı:

Konya Diş Hekimleri Odası ile hayata geçirdiğimiz Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracımız ile Konya Optisyen ve Gözlükçüler Odası ile birlikte hazırladığımız Mobil Gözlük Aracımız depremzede kardeşlerimiz için hizmetlerini sürdürüyor. Hatay’da sağlık hizmetimizden yararlanan vatandaşlarımızın Konyalılar için teşekkür ve dualarına aracılık ediyorum. Burada kardeşlerimiz Konya ve Konyalılara selamlarını gönderiyor. Asrın felaketinin yaralarını devlet-millet dayanışmasıyla Allah’ın izniyle hep birlikte aşacağız.

Bu zamana kadar 2 bin 488 vatandaş hizmet aldı

Mobil diş ve gözlük araçlarından sağlık hizmeti alan depremzede vatandaşlar da Konya Büyükşehir Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ağız ve Diş Sağlığı Teşhis ve Tedavi Aracı Hatay’daki deprem bölgesinde hizmet vermeye başladığı günden bu yana bin 357 vatandaşa diş muayenesi ve tedavisi, mobil gözlük aracı da bin 131 kişiye göz muayenesini gerçekleştirdi.