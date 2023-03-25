Konya Büyükşehir Belediyesi Hatay'da Ramazan etkinliği düzenledi: Depremzedelerin yüzü güldü Depremden etkilenen Hatay’da, "Biriz, Beraberiz, Birlikteyiz” sloganıyla etkinlik düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi çocuklara moral oluyor.

Haber Merkezi

Türkiye, 48 gün önce asrın felaketi ile yüzleşti.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 2 şiddetli deprem, toplamda 11 ilde büyük yıkıma yol açtı ve 50 bini aşkın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Devlet-millet işbirliği ile deprem bölgesine hummalı çalışmalar başlatıldı. Bölgede yaşayan depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları karşılandı.

Bölgede çadır ve konteyner kentler kuruldu, vatandaşların yaraları sarılmaya başlandı.

Konya Belediyesi yaraları sarıyor

Bu süreçte devletin tüm kurumları, bakanları, STK'lar ve Mehmetçik büyük bir başarı ortaya koyarken afetzedelere bir yardım eli de Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından uzatıldı.

Depremin ilk anından itibaren vakit kaybetmeden bölgenin yardımına koşan belediye, arama-kurtarma ekiplerini gönderdi, mobil göz ve diş araçları kurdu.

Çocuklara özel ramazan etkinliği düzenlendi

Adeta afetzedelere derman olan belediye ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle bir kez daha harekete geçti.

Bu kez depremin vurduğu Hatay'da, "Biriz, Beraberiz, Birlikteyiz” sloganıyla çocuklara özel Ramazan etkinlikleri düzenlendi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, felaketinde yaraları sarmak için ilk günden itibaren Hatay’da; altyapı, lojistik, su çalışmaları, barınma, mobil mutfak, haberleşme ve enerji sağlama noktasında her türlü insani ihtiyacı karşılamak için dur durak bilemeden çalıştıklarını söyledi.

"Ramazan ayı boyunca devam edecek"

Altay, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

İftar ve sahur çadırlarımızla birlikte çocuklarımıza özel hazırladığımız Ramazan akşamları etkinliklerimiz büyük ilgi görüyor. Bölgede fiziki anlamda yaptığımız çalışmaların yanında çocuklarımızın moral ve motivasyonunun yüksek tutulması da bizim için bir o kadar önemli. Her gün farklı bir noktada düzenlediğimiz etkinliklerimiz Hatay merkezde ve ilçelerinde Ramazan ayı boyunca devam edecek. Yavrularımızın yüzünde tebessüm olan sosyal ve kültürel etkinlik takımımıza da teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte bu zor günlerin üstesinden geleceğiz.

Sahne etkinlikleri yüzleri güldürüyor

Ramazan etkinlikleri kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi Mobil Etkinlik TIR’ında iftar öncesinde Türk Tasavvuf Müziği Konseri icra edilirken iftar sonrasında düzenlenen etkinliklerde ise çocuklar gönüllerince eğleniyor.

Hacivat-Karagöz, Meddah, Orta Oyunu, Kukla Gösterileri gibi çeşitli sahne etkinliklerinin yanında çocuklara langırt, minigol gibi oyun alanları oluşturulan etkinlikler depremzedelerin yüzünü güldürüyor.

Hatay Stadyumu Çadır Kenti, Antakya Spor Tesisleri Çadır Kenti ve Defne Dursunlu Çadır Kenti’nde düzenlenen programlara 3 bin kişi katılıyor.