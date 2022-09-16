Konya Büyükşehir Belediyesi'nden, liseli gençlere tarih gezisi

Ecdadımızın İzinde sloganı ile düzenlenen gezi programı kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi, 60 bin öğrenciyi İstanbul'daki tarihi eserler ile buluşturacak.

Konya Büyükşehir Belediyesi, “Konya Modeli Belediyecilik” anlayışıyla öğrenciler için anlamlı bir projeyi daha hayata geçiriyor.

'Ecdadımızın İzinde' sloganı ile düzenlenen gezi programları kapsamında, gençlere tarih bilinci aşılanıyor.

Program kapsamında, Konya’nın 31 ilçesindeki 60 bin 11. ve 12. sınıf öğrencisine yönelik İstanbul gezisi düzenleneceği belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, eğitim-öğretim faaliyetlerinin en iyi şekilde gerçekleşmesi, öğrencilerin milli ve manevi değerler ışığında yetişmesi için Büyükşehir Belediyesi olarak pek çok çalışma yürüttüklerini ifade etti.

"Ecdadımızın inşa ettiği şaheserlere hep birlikte şahitlik edeceğiz"

Ecdadın İzinde sloganıyla düzenleyecekleri gezi programıyla öğrencilerin ecdat mirası tarihi eserleri yakından görmelerini ve tarihi değerleri yerinde öğrenmelerini amaçladıklarını belirten Başkan Altay, şu sözleri kaydetti:

“Bu kapsamda 31 ilçemizden 11. ve 12. sınıflar olmak üzere toplamda 60 bin öğrencimizi İstanbul’a götürüyoruz. Bu gezi etkinliği sayesinde Anadolu Selçuklu başkenti Konya ile Osmanlı Devleti başkenti İstanbul arasında bir köprü oluşturarak, gençlerimize tarihi değerlerimizi yakından hissettirecek ve ecdadımızın inşa ettiği şaheserlere hep birlikte şahitlik edeceğiz.”

İstanbul gezi programı ilk öğrenci grubuna 1 Ekim’de düzenlenecek ve gruplar halinde devam edecek.