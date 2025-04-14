Konya merkezli FETÖ operasyonunda 20 şüpheli yakalandı

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Türk polisi, başarışı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi....

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Konya'da FETÖ'ye yönelik bir çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslar için teknik ve fiziki takipler yapıldı.

20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İstihbari çalışmaların sonlanmasıyla, Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANI AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı operasyona ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"FETÖ'ye yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda 20 şüpheli yakalandı!" Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda; Şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.’ Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.

Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz.