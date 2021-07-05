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- Konyaaltı Plajı'nda sigara içmek yasak
Konyaaltı Plajı'nda sigara içmek yasak
- DHA
- 05.07.2021 - 13:56
Yaz ortasında tatil planı yapanların akın ettiği sahillerdeki temizlik de büyük bir sorun olarak görülüyor.
Çevre temizliği ve hijyen açısından her dönemde dikkatle korunması gereken plajlarda, geçtiğimiz yıl koronavirüsün etkisiyle de önlemler artırıldı.
KORONAVİRÜS TEDBİRİ OLARAK BAŞLATILDI
Antalya'nın meşhur Konyaaltı Plajı'nda, 2020 yılında ilk olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında sigara kullanılması yasaklandı.
Bu yıl da 1 Temmuz itibariyle kalkan kısıtlamaların ardından turistik plajda aynı önlemler devam ettirildi.
PLAJDA SİGARA İÇMEK YASAK
Yetkililer, izmaritlerden koronavirüs bulaşma ihtimaline karşı kumsalda belirlenen alanlarda sigara içilmeyeceğine dair uyarılar yapıyor.
ÇEVRECİ ADIM
Sigara kullananlar için plajda ayrı bir alan bulunmasına karşın, plajların izmartisiz hali çevreci yaşam için olumlu bir etki bırakıyor.