Konyaaltı sahilinde hafta sonu yoğunluğu

Antalya’nın dünyaca ünlü sahili havaların ısınmasıyla doldu taştı.

Turistlerin vazgeçilmez şehri Antalya'da hava sıcaklığı 27 derecelere yükseldi.

Sıcak havayı fırsat bilenler Konyaaltı sahiline akın etti.

Akdeniz'in mavi sularında keyif

Deniz suyu sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü sahilde aileler de çocuklarını eğlendirdi. Sahilde kahvaltı yapanlar kadar kitap okuyup, sohbet eden aileler de yer aldı. İHA'nın haberine göre bazı tatilciler ise su sporlarının sevilen etkinliklerinden parasailing yaptı. Çocuklar da kayalık alanda hem yüzdü hem eğlendi.

Konyaaltı'nda hafta sonu yoğunluğu

"Bu sene turizm patlaması yaşanacak"

Hollanda’dan ailesiyle tatile gelen Hakan Avcı, "Hava çok güzel ne soğuk ne sıcak, bunaltmıyor. 3 haftalığına geldik pandemiden dolayı gelemiyorduk. Antalya’da bol bol yüzüyoruz, geziyoruz. Git gide sahil kalabalıklaşıyor. Bu sene sanırım o turizm patlaması yaşanacak." dedi.