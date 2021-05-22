Konyaaltı sahilinde 'yerleşik turist' denetimi

Hafta sonu kısıtlamasında Konyaaltı Sahili turistlere kaldı. Polisler yerleşik yabancıların turistmiş gibi görünerek kuralların çiğnenmesinin önüne geçmek için pasaport kontrolü yaptı.

17 günlük tam kapanmanın ardından kademeli normalleşme döneminin ilk hafa sonunda cuma günü saat 21.00'de başlayıp pazartesi saat 05.00'te sona erecek kısıtlamada Antalya'da denetimler üst seviyede tutuluyor.

Kısıtlamaya uymayanların tespiti için kent genelinde kavşak ve ana arterlerde uygulama noktaları kuran polisler, tek tek kimlik ve izin belgesi kontrolü yapıyor.

SAHİLDEKİ TURİSTLERE SIKI DENETİM

Sokağa yalnızca kısıtlamadan muaf sektörlerin çalışanları ile turistler çıkabilirken, polisler uygulama kapsamında turistleri de denetliyor.

Özellikle yerleşik yabancıların yoğun olarak yaşadığı Antalya'da bu kişilerin turistmiş gibi sahillere gitmesinin ve kısıtlamayı ihlal etmesinin önüne geçmek için polisler turistleri de denetledi.

Polis sahilde yerleşik yabancı aradı VİDEO

PASAPORTLAR TEK TEK İNCELENDİ

7 kilometrelik sahilde görevli polisler tek tek pasaport kontrolü yaptı.

Pasaportları yanında olmayan turistler ise cep telefonlarından izin belgelerini ve kaldıkları otellerin bilgilerini göstererek turist olduklarını ikna etmeye çalıştı.

























