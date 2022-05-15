Konyaaltı'nda denizden toplanan çöpler

Sualtı araştırmaları yapan Profesör Mehmet Gökoğlu, öğrencileriyle birlikte Akdeniz sularına dalarak çöp topladı.

Akdeniz Üniversitesi, toplumsal duyarlılığı artırma amacıyla ‘Temiz deniz, temiz nefes’ ismiyle bir projeyi hayata geçirdi.

Su ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Gökoğlu, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle birlik olarak Konyaaltı sahilinin 400 metre açığında denize daldı.

Kilolarca çöp çıktı: Pet şişe, kitap, çorap...

İHA'nın haberine göre Mehmet Gökoğlu, yaklaşık 1 saatlik dalışta dipten kilolarca çöp çıkardı. Çuvallara doldurulan çöpler arasında, kırık cam şişeleri, alkol kutuları, çapa, pet şişeler, iç çamaşırı, çorap, kitap ve bunların dışında Hıdırellez’de denize sabah erken saatlerde atılan dilek mesajları yer aldı.

"Takım halinde iç çamaşırı bile var"

Çıkan çöplere tepki gösteren Mehmet Gökoğlu, "Takım halinde çamaşır bile var. Çok sayıda değişik malzeme çıktı. Yani bunların denizde ne işi var.

"Geleceğimizi kirletiyoruz"

Karayı kirletirsek onlar akarsulara, akarsular da denize bütün çöpleri taşıyor. Denizler çöplük değil, sonuçta orada da bir yaşam var. Her şeyden önce geleceğimizi kirletiyoruz." dedi.

"İnsanlarımız bilinçlenmeli"

Yaptıkları dalışın toplumsal duyarlılık projesinin bir parçası olduğunu belirten öğrencilerden Mehmet Alagöz, "Elimizden geldiğince her dalışımızda çöpleri çıkartmaya çalışıyoruz fakat bu kirlilik maalesef bizlerin temizlemesiyle bitecek bir kirlilik değil. Bunu önlemenin tek yolu var. O da insanoğlunun doğaya karşı bilinçli bir şekilde hareket edip, çöplerini doğaya değil çöpe atması." diye konuştu.