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DHA

Konya’nın Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi’nde 4 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü.

Enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için arama kurtarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Çalışmalar sürerken çevre illerden de destek ekipleri olay yerine yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışması yapan ekipler, enkaz altında 5 saat sonra Muhammed Cedan (24) ve Halid El Cedan'a sağ olarak ulaştı.

AFAD GÖREVLİSİNE 'HOŞGELDİN ABİ' DEDİ

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı.

Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi.

Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.

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