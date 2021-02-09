Konya'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Konya'da saat 18.51'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin 7 kilometre derinlikte olduğunu bildirdi.

Merkez üssü Tuzlukçu ilçesi olan depremin ardından, 4.0 ve 4.1 büyüklüğünde iki deprem daha gerçekleşti.

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremın ardından açıklama yaparak "An itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir. Valiliğimiz bilgilendirme yapmaya devam edecektir. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Konya Valiliği'nden yapılan açıklamada ise "An itibarıyla herhangi bir mal ve can kaybı yoktur. Taramalarımız devam etmektedir. Gelişmeler takip edilerek kamuoyu bilgilendirilecektir." denildi.

KANDİLLİ 5.5 DEDİ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak duyurdu.

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