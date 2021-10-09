Konya'da 5. kattaki balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Beyşehir ilçesinde bir apartmanın 5. katındaki balkondan düşen 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde istenmeyen bir olay yaşandı.

Antalya Caddesi'nin karşısında bulunan 5 katlı bir apartmanda yaşayan 8 yaşındaki Erva Kavaklı, apartmanın arka tarafındaki mutfak bölümünde PVC ile kapatılan balkonunda, PVC kısmının kırılması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten zemin üzerine düştü.

HAFRİYAT ÇUVALININ ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜ ÖĞRENİLDİ

8 yaşındaki Kavaklı’nın bulunduğu bina ile hemen yanında bir inşaat temeli bulunan boşluk alanda içerisi hafriyat dolu çuval üzerine düştüğü tespit edildi.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı ikamet ve alanda inceleme yaparken, çocuğun düştüğü kapalı balkonun kiler olarak kullanıldığı öğrenildi.